Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Inter é o líder do grupo B, com 9 pontos conquistados Foto: Divulgação/Conmebol Inter é o líder do grupo B, com 9 pontos conquistados. (Foto: Divulgação/Conmebol) Foto: Divulgação/Conmebol

O Internacional empatou com o Nacional, do Uruguai, por 1 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

O gol colorado foi marcado por Alan Patrick. Enquanto Damiani empatou para os donos da casa. Com o resultado, o Inter é o líder do grupo B, com 9 pontos conquistados. O Nacional é o segundo com 8 pontos. O outro confronto do grupo será disputado nesta quinta (8), entre Metropolitanos- VEN e Independiente Medellín-COL a partir das 19h.

O próximo compromisso colorado será contra o Vasco pelo campeonato brasileiro. O duelo acontece no domingo (11) a partir das 16h, no Estádio Beira-Rio.

O jogo

O mandante contou com o apoio da sua torcida no Parque Central para pressionar a equipe treinada por Mano Menezes nos minutos iniciais. Logo aos 10 minutos da primeira etapa, o cruzamento de Zabala cruzou toda a linha de defesa colorada sem que ninguém tocasse a bola. No lance seguinte foi a vez do Inter responder com o atacante Pedro Henrique. Ele recebeu de Johnny pela esquerda e chutou para defesa do arqueiro Rocher.

O clima esquentou após o volante Rômulo cair no gramado e argumentar que foi atingido por cotovelada de Lozano. Rocher saiu da sua área e foi até onde estava Rômulo e uma pequena confusão se estabeleceu no Parque Central. O meia colorado e o goleiro do Bolso foram advertidos com cartão amarelo.

Perto dos 30, Rocher operou um milagre. Johnny chutou forte na altura da marca da cal após Mercado ajeitar de cabeça falta cobrada por Ala Patrick. O goleiro defendeu no reflexo.

No começo da segunda etapa, os uruguaios avançaram com Ramírez. John defendeu sem problemas. O Inter se beneficiava dos erros nas trocas de passes do atletas do Nacional.

Aos 17, o gol colorado. Luiz Adriano roubou bola no meio de campo e acionou o capitão colorado Alan Patrick. O camisa 10 enxergou bem a ultrapassagem de Pedro Henrique e acionou o atacante. Ele devolveu para Alan Patrick que da entrada da área fez o primeiro gol da noite.

A resposta uruguaia veio 10 minutos depois com um erro da zaga colorada. Renê cortou mal o cruzamento de Zabala. A bola ficou livre para Martínez colocar para a rede, mas o atacante perdeu a chance de empatar o jogo.

O atacante Wanderson que recém havia entrado foi um dos protagonistas da noite. Ele desperdiçou a chance de sacramentar o resultado ao entrar na área e perder sozinho o segundo gol colorado. Aos 35, pênalti para o Nacional. Wanderson tocou a mão na bola dentro da área após cruzamento. O VAR analisou a jogada e o árbitro decidiu anular a decisão após avaliar que o zagueiro Igor Gomes levou um pisão no início da jogada.

Mas aos 44, não teve jeito. Damiani recém havia ingressado no gramado. Após cruzamento na área, ele ganhou de Moledo e Renê e empatou a partida para os uruguaios. Festa no Parque Central.

O próximo compromisso colorado pela Libertadores será no dia 28 de junho. O Inter recebe os colombianos do Medellín às 19h no Beira-Rio.

Já o Nacional encara, no mesmo horário, o Metropolitanos, já eliminado, no Parque Central, em Montevidéu.

Ficha técnica

– Nacional: Rochet; Lozano, Noguera, Polenta, Christian Almeida; Diego Rodríguez (Damiani), Yonathan Rodríguez (Ginella), Zabala, Federico Martínez; Fagúndez (Trezza), Ignacio Ramírez. Técnico: Álvaro Gutiérrez

– Internacional: John; Igor Gomes, Mercado, Vitão, Renê; Rômulo, Johnny, De Pena (Campanharo), Alan Patrick; Pedro Henrique (Wanderson), Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Darío Herrera (ARG); Diego Bonfa (ARG); Pablo Gonzalez (ARG); Hernán Mastrangelo (ARG) e Andres Merlos (ARG)

