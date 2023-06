Esporte Lionel Messi jogará no Inter Miami, dos Estados Unidos, na próxima temporada

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Argentino assinou por duas temporadas e receberá um salário anual de 60 milhões de euros. (Foto: Divulgação/Barcelona)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agora é oficial, Lionel Messi não jogará na Europa na próxima temporada e tampouco na Arábia Saudita. O craque argentino, que esteve nos dois últimos anos no PSG, foi anunciado como novo jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, nessa quarta-feira (7).

Messi tinha o desejo de voltar para o Barcelona, mas questões financeiras tornaram essa possibilidade mais difícil. O jogador assinou um contrato de duas temporadas e receberá um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões, na cotação atual), de acordo com a emissora britânica BBC.

Além disso, outros acordos comerciais e de patrocínio também foram pautados pelo Inter Miami para viabilizar o acordo com Messi. Segundo o jornal The Athletic, a MLS e a Apple ofereceram a Messi uma parte da receita gerada por novos assinantes do MLS Season Pass, o pacote de streaming da liga no Apple TV+. A Adidas também entraria no negócio.

A marca de roupas esportivas, que está entre os maiores patrocinadores da MLS, assim como a Apple, fez uma oferta que envolveria o Messi recebendo uma parte de qualquer aumento nos lucros da Adidas resultante de seu envolvimento na liga americana.

De acordo com o portal, o acordo de Messi também inclui a opção de comprar uma porcentagem de um time da MLS ao final de seu tempo como jogador na liga. Assim como foi feito com David Beckham, que no fim acabou comprando o Inter Miami por US$ 25 milhões (cerca de R$ 122 milhões, na cotação atual).

Passagem de Messi no PSG

Enquanto esteve no PSG, Messi fez 75 jogos, com 32 gols marcados e 34 assistências. O jogador, que chegou ao clube em agosto de 2021, conquistou duas vezes o Campeonato Francês e levantou também um troféu da Supercopa da França. Na França, o argentino, inclusive, igualou Daniel Alves e tornou o jogador com mais títulos na história do futebol mundial.

O melhor jogador do mundo, no entanto, foi bastante criticado pela torcida do PSG nesta temporada pelas suas atuações na Champions League, onde terminou com quatro gols e quatro assistências, mas não conseguiu ajudar o clube nos dois jogos que culminaram na eliminação para o Bayern, nas oitavas. Por outro lado, Messi foi fundamental para a conquista da Ligue 1, com 16 gols e 16 assistências em 31 partidas disputadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/lionel-messi-jogara-no-inter-miami-dos-estados-unidos-na-proxima-temporada/

Lionel Messi jogará no Inter Miami, dos Estados Unidos, na próxima temporada

2023-06-07