Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Primeiro integrante da família real a prestar depoimento em 130 anos, Harry testemunha no processo contra a MGN. Foto: Reprodução Primeiro integrante da família real a prestar depoimento em 130 anos, Harry testemunha no processo contra a MGN. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após não chegar a tempo em um tribunal de Londres para depor, o príncipe Harry ficou frente a frente com o juiz Timothy Fancourt na terça-feira (6). Em determinado momento, o duque de Sussex fez revelações bombásticas. Ele é uma das testemunhas do caso judicial contra a empresa de comunicação Mirror Group Newspaper (MGN).

Caçula do rei Charles III, o príncipe alegou temer ser “expulso da realeza” por causa do burburinho de não ser filho do rei Charles III, mas sim do major James Hewitt, um dos casos extraconjugais de sua mãe, a falecida princesa Diana. O interrogatório, até então, soma cinco horas, conforme publicou o portal britânico The Sun.

Com receio de que Hewitt fosse seu pai biológico, Harry só percebeu aos 30 anos que o relacionamento de Diana e do major ocorreu após 1984. No interrogatório, o duque de Sussex enfatizou que os rumores foram “muito prejudiciais” para sua vida. Ele definiu os boatos em torno do tema como “dolorosos”, “mesquinhos” e “cruéis”.

“Na época, eu não sabia que minha mãe só conheceu o major Hewitt depois que eu nasci. Essa linha do tempo é algo que só descobri por volta de 2014”, reforçou o príncipe no depoimento. Durante o testemunho, Harry confessou ter medo de que os boatos colocassem “dúvidas na mente do público para que pudesse ser expulso da família real”.

Primeiro integrante da família real a prestar depoimento em 130 anos, Harry testemunha no processo contra a MGN, empresa responsável pelo Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People. O príncipe e outras 100 celebridades usam o argumento de que os jornais e colaboradores usaram de meios ilegais para obter informações, a exemplo de acesso proibido a e-mails e telefones.

Passado

Em uma polêmica entrevista, Diana confidenciou detalhes da vida ao jornalista Martin Bashir em 1995. Um dos tópicos que mais chamou a atenção foi quando a princesa declarou ter sido “mais do que amiga” do major James Hewitt. A afirmação de Lady Di contribuiu para a especulação do oficial do exército britânico ser o verdadeiro pai de Harry.

O romance de Hewitt e Diana teria começado em 1986, e Harry nasceu em 1984. Ao participar de um programa no canal de TV australiano Channel Seven, em 2017, o major negou ser pai biológico do príncipe. Para o oficial, não há chance alguma para o fato, e os burburinhos só continuam porque “vendem jornais”.

