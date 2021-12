Porto Alegre Procon de Porto Alegre alerta o consumidor nas compras de Natal

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Uma das principais dicas para o consumidor é evitar deixar as compras para a última hora Foto: Cesar Lopes/PMPA Uma das principais dicas para o consumidor é evitar deixar as compras para a última hora. (Foto: Cesar Lopes / PMPA ) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Procon de Porto Alegre alerta o consumidor para os cuidados quando for realizar as compras de Natal. Manter as notas fiscais das compras realizadas é medida importante para eventuais trocas.

Para as mercadorias perecíveis, como os produtos da ceia, a recomendação é verificar sempre o prazo de validade. Para os eletrônicos, a dica é solicitar a testagem e verificar o certificado de garantia. No caso de compras realizadas pela internet, o consumidor precisa estar atento à autenticidade do site.

“Deve-se evitar deixar as compras para a última hora pois isso normalmente gera um mau atendimento. Aumentam os riscos de não esclarecimento sobre todas as informações necessárias, o que pode gerar desconfortos futuros”, destaca o diretor do Procon Municipal, Wambert Di Lorenzo.

Denúncias devem ser feitas pelo aplicativo 156 ou pelo site proconpoa.rs.gov.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre