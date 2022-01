Porto Alegre Procon de Porto Alegre volta a ter atendimento presencial

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Decisão ocorreu durante reunião na sede do órgão de defesa do consumidor. (Foto: Vinicius Sinott/PROCON/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A volta do atendimento presencial no Procon Porto Alegre será em 15 de janeiro e ocorrerá apenas por agendamento, com suporte técnico da Procempa. A decisão foi resultado de uma reunião realizada na última semana, na sede do órgão de defesa do consumidor.

Participaram do encontro o diretor do Procon Porto Alegre, Professor Wambert Di Lorenzo, funcionários do corpo técnico do órgão e representantes da Procempa. O agendamento poderá ser feito a partir do dia 10 pelo site.

“Estamos extremamente satisfeitos em poder voltar a atender nosso consumidor de forma presencial após este longo período de pandemia. É fundamental enfatizar que esse atendimento só será possível a partir de agendamento prévio, uma vez que a demanda é alta e queremos evitar filas e aglomerações”, frisou o diretor Wambert Di Lorenzo.

Super endividados

O Procon Porto Alegre quer maior preparo e autonomia dos representantes dos fornecedores nas audiências de conciliação com os super endividados. A solicitação ocorreu em reunião virtual nacional com a participação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

“O objetivo é tornar mais ágil e rápidas as ações visando aos acordos e, assim, evitando que haja processos judiciais”, explicou Di Lorenzo. Ficou agendado um novo encontro nos primeiros dias do ano e a organização de um workshop com a Febraban e a Senacon.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre