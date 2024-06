Porto Alegre Procon Porto Alegre retoma o atendimento presencial no Mercado Público na segunda-feira

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2024

O atendimento ocorrerá em horário reduzido

O Procon Porto Alegre retomará o atendimento presencial aos consumidores na segunda-feira (24), no Mercado Público. O funcionamento será em horário reduzido, das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, no segundo andar do prédio.

“Ainda estamos reorganizando o atendimento presencial. Seguimos no Mercado até nos mudarmos para a nova sede, na rua Sete de Setembro, que foi bastante afetada pela enchente”, afirmou o diretor do órgão, Rafael Gonçalves.

Os cidadãos também podem entrar em contato com o Procon por meio do aplicativo 156, pelo site da prefeitura ou pela opção 2 do Whatsapp (51) 3433-0156.

