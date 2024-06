Polícia Presa quadrilha especializada em roubo de cargas de cigarro no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Todos os alvos da operação possuem extensas fichas criminais Foto: Miguel Noronha/Polícia Civil Todos os alvos da operação possuem extensas fichas criminais. (Foto: Miguel Noronha/Polícia Civil) Foto: Miguel Noronha/Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (24), a Operação Occultatio para combater roubos de cargas de cigarro no Rio Grande do Sul. Cem policiais civis cumpriram 41 mandados judiciais em Porto Alegre, Montenegro, Portão, Sapucaia do Sul, Estância Velha, Viamão e São Leopoldo.

Seis criminosos foram presos durante a ação. Os agentes apreenderam duas armas, um veículo e grande quantidade de comprimidos de ecstasy.

As investigações iniciaram depois que, no dia 12 de agosto de 2023, uma carreta bitrem, carregada de cigarros, foi abordada por ladrões em Osório, no Litoral Norte. Na ocasião, sete criminosos foram presos em flagrante.

Todos os alvos da operação desta segunda possuem extensas fichas criminais. Os indivíduos capturados responderão por associação criminosa, cárcere privado, roubo circunstanciado pelo transporte de valor, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, entre outros delitos.

