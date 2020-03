Porto Alegre Procon prioriza atendimento a consumidores de Porto Alegre com voos marcados para março e abril

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Várias pessoas com voos cancelados têm buscado o atendimento presencial do Procon Porto Alegre Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Procon Porto Alegre vem registrando um aumento expressivo no número de reclamações contra companhias aéreas devido ao cancelamento ou adiamento de voos por causa do coronavírus. Por dia, cerca de 30 pessoas têm buscado o atendimento presencial do órgão, na rua dos Andradas, 686, no Centro Histórico, para tratar desse assunto.

Como o volume de demandas é alto e envolve situações complexas, o Procon está dando prioridade aos consumidores que têm passagens marcadas para os meses de março e abril. Aos demais, a recomendação é recorrer ao atendimento eletrônico do órgão ou aguardar até que o volume de procura seja normalizado.

“O atendimento desses casos é complexo e, às vezes, demorado. Por isso, até mesmo para evitar filas, estamos passando na frente as reclamações que dizem respeito aos voos agendados para os próximos dias”, explica a diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

