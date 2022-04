Geral Procon proíbe McDonald’s de vender McPicanha sem picanha

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

A decisão do Procon-DF, que começou a valer já nesta quinta-feira (28), partiu de uma denúncia de um consumidor. (Foto: Divulgação)

A rede McDonald’s está proibida de comercializar o hambúrguer McPicanha em todo o Distrito Federal. A decisão do Procon-DF, que começou a valer já nesta quinta-feira (28), partiu de uma denúncia de um consumidor, que alegava que o produto anunciado não teria o corte de carne – no caso, picanha –, em sua composição.

Com o recebimento da denúncia no último dia 18, a Fiscalização do Procon-DF verificou que a empresa estava veiculando publicidade dos novos sanduíches nos canais oficiais do McDonald’s Brasil, em que pode ser verificada a seguinte informação: “Produtos McPicanha: Picanha Salada Bacon e Picanha Cheddar Bacon. Hambúrguer 100% bovino com molho sabor picanha”.

“Na publicidade não há informação clara de que o hambúrguer contém qualquer porcentagem do corte bovino picanha. Então, a forma como o McDonald’s usa o nome ‘picanha’ em seu produto e na divulgação da campanha publicitária do sanduíche induzem ao entendimento de um produto composto pelo corte de carne picanha. Isso induz o consumidor ao erro e se caracteriza como publicidade enganosa”, explica o diretor-geral do Procon Marcelo Nascimento.

A rede também recebeu notificações do Procon em São Paulo e do Ministério da Justiça para explicar a linha de sanduíches. Além disso, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) decidiu investigar a campanha publicitária.

Em nota, a rede McDonald’s disse que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” tem esse nome “justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco.”

“Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)”, diz a empresa. As informações são do Procon-DF e da Agência Brasil.

