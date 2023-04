Geral Procon RS dá dicas para evitar golpes e fraudes ao fazer compras pela internet

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

As vítimas de golpes e fraudes devem contatar diretamente uma Delegacia de Polícia. (Foto: Reprodução)

O Procon RS, departamento da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) do governo estadual, preparou uma série de dicas para o consumidor evitar cair em golpes e fraudes na internet. A iniciativa busca informar a população sobre os sinais de práticas ilegais ou criminosas antes de efetuar compras em lojas virtuais.

De acordo com o departamento da Secretaria de Justiça, as vítimas de golpes e fraudes devem contatar diretamente uma Delegacia de Polícia. Além disso, o Procon RS ressalta que, ultimamente, houve aumento da procura por órgãos de segurança em decorrência de golpes, principalmente contra idosos, em razão de constituírem um público mais vulnerável em relação aos meios tecnológicos.

– Atentar para o endereço divulgado pela empresa: Quando as pessoas buscam adquirir produtos por meio da internet, é recomendável utilizar somente os canais oficiais das empresas. É importante observar se o endereço e o CNPJ do estabelecimento estão no rodapé do site, porque esse é um indício de que o portal eletrônico é verídico.

– Verificar se o site possui uma conexão segura: Antes de realizar uma compra em loja virtual, é importante verificar se existe o símbolo do cadeado no canto esquerdo do link do site. Esse símbolo indica que a conexão é segura e, provavelmente, o consumidor estará no site correto da empresa.

– Em ligações ou aplicativos de conversa, não enviar dados pessoais: Se um representante comercial de uma empresa entrar em contato oferecendo um produto ou serviço, o consumidor deve evitar passar dados pessoais, como senhas do cartão de crédito e débito. Na dúvida, o consumidor deve se dirigir ao estabelecimento físico, como agências de bancos.

– Denunciar toda e qualquer prática abusiva verificada durante as compras: Caso o consumidor verifique alguma prática abusiva ou se sentir lesado após uma compra, é importante exigir seus direitos junto aos órgãos competentes. O serviço de atendimento eletrônico do Procon RS está disponível 24 horas e o tira-dúvidas no WhatsApp está ativo das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira, pelo número (51) 3287-6200.

O Procon RS também adverte que as vítimas de golpe deverão imediatamente registrar ocorrência na Delegacia Online ou procurar a Delegacia de Polícia mais próxima. As informações são da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS.

