Futebol Neymar posta treino e questiona: “Existe alguém mais competitivo, lutador, ousado e lindo?”

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Enquanto se recupera de uma contusão, Neymar segue trabalhando para não ter que recomeçar do zero quando for totalmente liberado às atividades. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto se recupera de uma grave contusão, o atacante Neymar segue trabalhando para não ter que recomeçar do zero quando for totalmente liberado às atividades. Na sexta-feira (7), ele postou nas redes sociais uma atividade na academia e realizou uma interação.

Aos seguidores, Neymar deixou um questionamento. “Espelho, espelho meu: existe alguém mais competitivo, lutador, ousado e, claro, lindo do que eu?”.

Com uma lesão ligamentar no tornozelo, o camisa 10 do Brasil na última Copa do Mundo está se recuperando de uma cirurgia realizada no local.

Em jogo pelo Campeonato Francês no dia 19 de fevereiro, Neymar sofreu uma torção no local. Pouco depois, o PSG anunciou que o jogador teria que passar por intervenção cirurgica e ficaria fora do restante da temporada, já que o tempo de recuperação estimado é de 3 a 4 meses.

Enquanto esteve em ação, Neymar somou 18 gols e 17 assistências em 29 partidas pelo PSG nesta temporada.

PSG vence o Nice

Na tarde deste sábado (8), o PSG bateu o Nice fora de casa pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Messi e Sergio Ramos marcaram os gols da vitória do Paris Saint-Germain, que encerrou uma invencibilidade de 14 jogos da equipe adversária.

Com a vitória, o PSG alcançou os 69 pontos e manteve a distância para o vice-líder Lens, que tem 63. Já o Nice parou nos 45, na oitava colocação, e pode ser ultrapassado por Lyon e Lorient ainda nesta rodada.

O primeiro lance perigoso só veio acontecer aos 21 minutos da primeira etapa. Após escanteio curto, Nuno Mendes fez bom cruzamento para Danilo Pereira, que subiu sozinho e cabeceou para baixo. A bola acabou batendo na trave e na sobra, o goleiro Schmeichel estava ligado e conseguiu evitar o rebote.

Aos 25, o PSG abriu o placar. Nuno Mendes cruzou rasteiro, Mbappé dividiu com a marcação e ela voltou para o lateral português, que dominou e cruzou na direção de Messi. O argentino bateu consciente, no alto, tirando de Schmeichel e marcando seu 14º gol no Campeonato Francês.

O Nice só ofereceria perigo de fato aos 43 minutos, quando o atacante Nicolas Pépé recebeu cruzamento de Thuram e invadiu a área sozinho, batendo de primeira. Donnarumma conseguiu voltar de um lado para o outro e fez grande defesa. O goleiro italiano voltou a aparecer para salvar o PSG no minuto seguinte, quando Ramsey levantou de trivela e Moffi testou forte, mas para nova grande intervenção de Donnarumma.

No começo da segunda metade, o Nice quase igualou o duelo com um brasileiro. O zagueiro Dante, que disputou a Copa do Mundo de 2014, subiu após escanteio, pegou a sobra e bateu de esquerda. A bola bateu no travessão, quicou em cima da linha e encostou na trave, mas não entrou. Novamente após escanteio, o Nice levou perigo. Todibo subiu e testou firme para nova grande defesa de Donnarumma.

Porém, o PSG foi quem aproveitou a jogada aérea. Messi levantou escanteio na entrada da pequena área e Sergio Ramos subiu com muita liberdade para ampliar a vantagem parisiense aos 31 minutos. Mbappé, nos acréscimos, ainda perderia gol sem goleiro após passe de Messi. O Nice não teria forças para pressionar em busca de um gol e acabou se contentando com a derrota.

O PSG volta a campo no próximo sábado, recebendo o vice-líder Lens em um jogo que pode definir a sequência da Ligue 1. Já o Nice tem a ida das quartas de final da Conference League na quinta-feira, abrindo a fase fora de casa contra o Basel. As informações são da Gazeta Esportiva e do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/neymar-posta-treino-e-questiona-existe-alguem-mais-competitivo-lutador-ousado-e-lindo/

Neymar posta treino e questiona: “Existe alguém mais competitivo, lutador, ousado e lindo?”

2023-04-08