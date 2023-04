Geral Serviço de segurança dos Estados Unidos auxilia na investigação de ataque a creche em Santa Catarina

8 de abril de 2023

Ataque na creche Bom Pastor, em Blumenau, provocou a morte de quatro crianças. (Foto: Reprodução)

O MP-SC (Ministério Público de Santa Catarina) informou que o Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos está auxiliando na investigação do atentado a uma creche em Blumenau que provocou a morte de quatro crianças na última quarta-feira (5).

O ataque em Blumenau também está mobilizando unidades de CyberGAECOs (Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos) de outros Ministérios Públicos da federação para dar todo o suporte necessário à atuação da 10ª Promotoria de Justiça de Blumenau, responsável pela apuração dos fatos e pela propositura da respectiva ação penal.

Na manhã de quinta-feira (6), o CyberGAECO, do MP-SC, se reuniu com a coordenação da mesma unidade do Rio Grande do Sul e com o Consulado Americano (Diplomatics Security Service).

A reunião por videoconferência iniciou às 11h e durou mais de uma hora. O Consulado Americano está viabilizando o contato dos investigadores do caso com as plataformas digitais que têm sede nos Estados Unidos.

O trabalho conjunto visa a identificar usuários que estimulem ou planejem ataques do tipo nas redes sociais.

O CyberGAECO de São Paulo também já se colocou à disposição para auxiliar nas apurações que iniciaram ainda na manhã de ontem, logo após a tragédia. Em Blumenau, o processo criminal será conduzido pelo Promotor de Justiça Rodrigo Andrade Viviani. A Promotora de Justiça Débora Pereira Nicolazzi se manifestou pela prisão preventiva do acusado e participou da audiência de custódia na tarde de quinta-feira.

“A equipe do CyberGAECO do MP-SC ressalta a importância desta integração e união de esforços entre as Unidades especializadas em investigação de crimes cibernéticos de outros estados, bem como do governo norte-americano. Para além de dar uma resposta imediata ao ocorrido em Blumenau, a equipe do CyberGAECO informa que esse trabalho conjunto tem também o objetivo de identificar, por meio do estabelecimento de uma rede ativa de monitoramento na internet, possíveis outros usuários que se utilizam de plataformas digitais para estimular, propagar ou planejar ataques desta natureza”, informou a promotoria catarinense.

O CyberGAECO é uma força-tarefa especializada formada por integrantes do MP-SC, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal do Bombeiro Militar para o combate e enfrentamento de delitos praticados através de ambientes virtuais.

Serviço de segurança dos Estados Unidos auxilia na investigação de ataque a creche em Santa Catarina

2023-04-08