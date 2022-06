O procurador Demétrius Oliveira de Macedo, de 34 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (23), em São Paulo. A Justiça havia decretado, no dia anterior, a prisão preventiva do homem por ter espancado a sua chefe, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos, durante expediente na prefeitura de Registro (SP).

Gabriela é procuradora-geral do município do interior paulista. Ela foi agredida na tarde de segunda-feira (20). Imagens registradas por uma funcionária mostram Macedo desferindo socos e chutes contra a chefe, que estava trabalhando quando foi surpreendida pelo ataque. Ela afirmou que as agressões devem ter sido motivadas porque havia cobrado providências sobre um episódio de grosseria de Macedo contra uma colega, solicitando um procedimento administrativo.

O agressor disse à Polícia Civil que sofria assédio moral no local de trabalho. A prisão preventiva do homem foi solicitada pelo delegado Daniel Vaz Rocha, responsável pelo caso. Ele apontou que o procurador “vem tendo sérios problemas de relacionamento com mulheres no ambiente de trabalho, sendo que, em liberdade, expõe a perigo à vida delas e, consequentemente, à ordem pública”.

A Associação Nacional dos Procuradores Municipais divulgou uma nota repudiando a “conduta violenta perpetrada pelo servidor identificado como Demétrius Oliveira de Macedo que, conforme noticiado, tinha sua atuação funcional avaliada através de um procedimento disciplinar a cargo da vítima”.