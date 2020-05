Notas Mundo Venezuela pede que partido seja considerado grupo “criminoso”

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

O procurador-geral da Venezuela solicitou ao mais alto tribunal do país que declare o partido “Vontade Popular”, do líder da oposição Juan Guaidó, como um grupo “criminoso com fins terroristas”, e, como consequência, que o dissolva. O pedido ao Supremo Tribunal de Justiça foi tornado público pelo procurador-geral, Tarek Saab.

