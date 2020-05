Notas Mundo Espanha informa quase 2 mil mortes a menos por coronavírus

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

O Ministério da Saúde da Espanha revisou para baixo os números de vítimas do novo coronavírus no país na segunda-feira (25). De acordo com os novos dados do governo, há 26.834 óbitos pela doença – 1.918 a menos do que a informação divulgada no domingo (24). A maior parte da diferença está na Catalunha – com 1.126 óbitos a menos.

