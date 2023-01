Política Procuradoria-Geral da República denuncia mais 150 suspeitos de participação em atos em Brasília

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Denunciados são pessoas que foram detidas no acampamento golpista montado em frente ao QG do Exército em Brasília. (Foto: Reprodução de TV)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou nessa sexta-feira (27) mais 150 denúncias contra pessoas suspeitas de participar dos atos extremistas do dia 8 de janeiro em Brasília (DF). As denúncias foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Agora, caberá ao plenário do STF decidir se aceita a denúncia e transforma os acusados em réus. Ainda não há data marcada para a análise. Os denunciados são pessoas que foram detidas no acampamento de manifestantes contrários ao atual governo montado em frente ao Quartel-General (QG) do Exército em Brasília.

De acordo com o Ministério Público Federal, os denunciados são acusados de:

associação criminosa

incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais

Os denunciados, conforme a PGR, estão presos no Distrito Federal. Eles passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões convertidas em preventivas – ou seja, de prazo indeterminado.

Trata-se da quinta remessa de denúncias contra radicais apresentadas pela PGR. Ao todo, 254 já foram encaminhadas, segundo a instituição.

Além de pedir a condenação dos denunciados, o MP quer que eles sejam obrigados a pagar uma indenização pelo menos pelos danos morais coletivos gerados.

A PGR solicita ainda a continuidade das investigações, com depoimentos de testemunhas em blocos de 30 pessoas, para agilização dos processos.

Acampamentos

As denúncias são assinadas pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras.

Para o subprocurador, o acampamento na capital federal possuía “evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência” dos manifestantes radicais que defendiam um golpe de Estado.

Outras denúncias

A PGR já apresentou outras denúncias relacionadas aos atos do dia 8, contra:

54 manifestantes radicais detidos no acampamento que ficava em frente ao Quartel-General do Exército;

39 pessoas que invadiram Senado;

5 envolvidos em ataques ao Supremo Tribunal Federal;

5 suspeitos de depredação na Câmara dos Deputados.

Juíza

Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP-DF), Leila Cury pediu ao presidente do Tribunal de Justiça (TJDFT), desembargador José Cruz Macedo, que presos pelos atos extremistas do dia 8 de janeiro sejam transferidos, definitivamente, aos respectivos Estados de origem.

O ofício foi encaminhado na última quinta-feira (26). No documento, a magistrada destaca que o sistema prisional do DF, após a realização das audiências de custódia, recebeu 925 pessoas — entre homens e mulheres. Leila Cury lembra ainda que, dos 457 presos que foram submetidos à monitoração eletrônica, por meio da tornozeleira, somente 14 moram na capital do país.

“Todas as demais são oriundas de outros Estados da Federação e foram autorizadas por Sua Excelência a retornarem aos seus respectivos domicílios, nos quais deverão se apresentar perante o Poder Judiciário local”, ressaltou a juíza, afirmando que, na mesma proporção, a maior parte das mais de 900 pessoas presas não são do DF.

Procuradoria-Geral da República denuncia mais 150 suspeitos de participação em atos em Brasília