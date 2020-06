Política Procuradoria-Geral da República envia ao Supremo parecer a favor de prorrogação de inquérito

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Investigação apura suposta interferência do presidente Bolsonaro na PF. Foto: José Cruz/Agência Brasil Investigação apura suposta interferência do presidente Bolsonaro na PF. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

A PGR (Procuradoria-Geral da República) enviou nesta terça-feira (2) ao ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), parecer a favor da prorrogação, por mais 30 dias, do inquérito aberto pela PF (Polícia Federal) para apurar a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na corporação policial e o crime de denunciação caluniosa por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro.

Na semana passada, a delegada Christiane Correa Machado, chefe do serviço de Inquéritos da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, pediu mais 30 dias para concluir a investigação criminal. Diante do pedido, o ministro Celso de Mello, relator do inquérito, pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de autorizar o prosseguimento das investigações.

Desde que Moro foi exonerado do Ministério da Justiça, o presidente nega que tenha pedido para o então ministro interferir em investigações da Polícia Federal.

