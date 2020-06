Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem quase 10 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

A Covid-19 já foi registrada em mais de 300 municípios. Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (2) 443 novos casos da Covid-19, totalizando 9.919 registros. Nas últimas 24 horas foram confirmados 13 óbitos por coronavírus, chegando a 245 no Estado. O número estimado de pacientes curados no RS é de 7.560 (76,2% dos casos).

Os novo óbitos confirmados são de residentes dos seguintes municípios:

– Camaquã (homem, 49 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 97 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 47 anos);

– Paverama (mulher, 76 anos);

– Paverama (homem, 87 anos);

– Paverama (mulher, 93 anos);

– Passo Fundo (mulher, 53 anos);

– Porto Alegre (mulher, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 94 anos);

– Santo Ângelo (homem, 72 anos);

– São Gabriel (mulher, 59 anos);

– Tramandaí (homem, 82 anos);

– Triunfo (homem, 68 anos).

Os novos casos confirmados pelo novo coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 1

Alvorada – 4

Ametista do Sul – 1

Aratiba – 1

Arvorezinha – 1

Bagé – 9

Barão – 1

Bento Gonçalves – 13

Bom Jesus – 3

Bom Princípio – 1

Bom Retiro do Sul – 7

Brochier – 2

Caçapava do Sul – 2

Cachoeirinha – 9

Camaquã – 1

Campo Bom – 13

Canela – 1

Canguçu – 1

Canoas – 1

Carlos Barbosa – 6

Caxias do Sul – 16

Condor – 1

Coqueiros do Sul – 2

Coxilha – 1

Cruzeiro do Sul – 2

David Canabarro – 1

Encantado – 4

Entre Rios do Sul – 1

Erechim – 18

Ernestina – 1

Erval Grande – 1

Estação – 1

Estância Velha – 1

Esteio – 5

Estrela – 4

Faxinalzinho – 1

Feliz – 1

Flores da Cunha – 2

Floriano Peixoto – 1

Formigueiro – 8

Frederico Westphalen – 1

Garibaldi – 32

Gentil – 2

Getúlio Vargas – 2

Gramado dos Loureiros – 2

Gravataí – 1

Guaíba – 1

Guaporé – 1

Ibiraiaras – 1

Ibirapuitã – 2

Ibirubá – 5

Imigrante – 1

Inhacorá – 1

Itaqui – 1

Júlio de Castilhos – 2

Lagoa Vermelha – 1

Lajeado – 33

Machadinho – 1

Marau – 8

Marques de Souza – 1

Mato Leitão – 1

Montauri – 1

Muçum – 3

Não-Me-Toque – 1

Nonoai – 2

Nova Araçá – 7

Nova Bassano – 4

Nova Petrópolis – 1

Nova Prata – 4

Novo Hamburgo – 1

Palmeira das Missões – 5

Paraí – 1

Parobé – 3

Passo Fundo – 36

Paverama – 2

Pelotas – 5

Pinheiro Machado – 1

Piratini – 2

Planalto – 3

Portão – 2

Porto Alegre – 7

Restinga Seca – 2

Rio Grande – 5

Roca Sales – 1

Rondinha – 1

Sananduva – 2

Santa Cruz do Sul – 3

Santa Maria – 3

Santa Rosa – 1

Santa Vitória do Palmar – 1

Santo Ângelo – 6

São Gabriel – 1

São Leopoldo – 13

São Martinho – 3

São Martinho da Serra – 3

São Sepé – 3

São Valentim – 2

Sapiranga – 1

Sapucaia do Sul – 11

Sarandi – 6

Selbach – 1

Serafina Corrêa – 1

Sertão – 1

Soledade – 2

Tapejara – 1

Taquari – 1

Teutônia – 8

Tramandaí – 1

Três Palmeiras – 1

Trindade do Sul – 1

Triunfo – 2

Uruguaiana – 2

Venâncio Aires – 3

Vespasiano Correa – 1

Viadutos – 1

Viamão – 5

Vila Nova do Sul – 1

Vitória das Missões – 1

A atualização teve ainda 20 casos excluídos por duplicidade.

