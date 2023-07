Política Procuradoria-Geral da República investiga se Bolsonaro instigou atos antidemocráticos do 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2023

A investigação ocorre no âmbito do inquérito que investiga o ataque aos Três Poderes. Foto: Joedson Alves/Agência Brasil A investigação ocorre no âmbito do inquérito que investiga o ataque aos Três Poderes. (Foto: Joedson Alves/Agência Brasil) Foto: Joedson Alves/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está investigando se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) instigou os atos antidemocráticos realizados em 8 de janeiro.

Segundo o subprocurador que coordena a força tarefa das investigações, Carlos Frederico dos Santos, esta investigação foi o motivo da PGR ter solicitado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as plataformas digitais informem se as 244 pessoas que já foram denunciadas por participação no ataque aos Três Poderes de 8 de janeiro são ou já foram seguidores do ex-presidente.

“Estamos reunindo elementos para saber se Bolsonaro instigou essas pessoas e se ele teve essa intenção. Uma autoridade com milhões de seguidores deveria saber o alcance dos seus atos”, disse o subprocurador.

Na semana passada a PGR havia pedido ao Supremo que as plataformas enviassem uma lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais. O fato teve ampla repercussão negativa, o que levou a PGR a mudar a solicitação.

A investigação ocorre no âmbito do inquérito que investiga o ataque aos Três Poderes. Até então, Bolsonaro era investigado apenas por uma publicação feita em seu perfil no Facebook em 10 de janeiro.

Na ocasião, ele postou uma desinformação em que contestava o resultado eleitoral e dizia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não teria sido eleito pelo povo, e apagou o post algumas horas depois.

Uma representação assinada por integrantes do Ministério Público Federal (MPF) sugere que, ao fazer a publicação questionando a regularidade das eleições, ele teria feito incitação pública à prática de crime.

