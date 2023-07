Política Procuradoria-Geral da República quer acesso a todas as publicações de Bolsonaro sobre urnas, Supremo e Forças Armadas

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Pedido foi feito em inquérito que investiga incitação dos atos extremistas de 8 de janeiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as plataformas de redes sociais apresentem todas as publicações do ex-presidente Jair Bolsonaro referentes a eleições, urnas eletrônicas, Forças Armadas e o próprio STF, entre outros temas.

O pedido foi feito nessa segunda-feira (17) em um inquérito que investiga a instigação e autoria intelectual dos atos extremistas de 8 de janeiro, que tem Bolsonaro como um dos alvos. O relator é o ministro Alexandre de Moraes.

O subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, responsável pelas investigações dos atos golpistas, ressalta que essa solicitação já havia sido feita, mas que não foi analisada por Moraes. Por isso, Santos reiterou o pedido nessa segunda.

A PGR quer acesso a publicações de Bolsonaro em redes como Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Twitter e Linkedin que sejam “referentes a eleições, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas e fotos e/ou vídeos com essas temáticas.

Além disso, quer que as redes apresentem as métricas de cada publicação, como visualizações, curtidas, compartilhamentos e comentários. Ainda foi solicitada uma lista completa dos seguidores de Bolsonaro.

O objetivo é obter “dados concretos” que possam “fundamentar uma análise objetiva do alcance das mensagens, vídeos e outras manifestações publicadas pelo ex-presidente da República nas redes sociais”.

Bolsonaro foi incluído no inquérito por ter compartilhado, dois dias após o 8 de janeiro, um vídeo acusando, sem provas, a ocorrência de uma fraude nas eleições do ano passado. Em depoimento prestado à Polícia Federal (PF), Bolsonaro afirmou que publicou o vídeo por engano.

Especialista

Moraes incluiu o ex-presidente na investigação atendendo a um pedido da PGR, que, por sua vez, foi baseado em uma representação assinada por 79 membros do Ministério Público Federal (MPF) pedindo a investigação de Bolsonaro pelo vídeo.

O relator aceitou duas sugestões que constavam na representação, mas não no pedido da PGR: a oitiva de um “especialista em comunicação política de movimento extremistas”, para analisar os “potenciais efeitos” do vídeo, e de “especialistas em monitoramento de apoiadores Jair Bolsonaro nas redes sociais”, para avaliar o impacto do vídeo.

Na manifestação desta segunda, a PGR afirma que foi contrária a esses pontos devido à “extrema dificuldade de identificar um especialista em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro que executasse um trabalho isento, sem qualquer viés ideológico ou partidário”.

Além disso, afirma que não há motivo de um especialista analisar a repercussão do vídeo, porque ele foi publicado após os atos golpistas.

Entretanto, a PGR ressalta que a investigação pode apontar “a prática de outro (s) crime (s) por Jair Messias Bolsonaro”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/procuradoria-geral-da-republica-quer-acesso-a-todas-as-publicacoes-de-bolsonaro-sobre-urnas-supremo-e-forcas-armadas/

Procuradoria-Geral da República quer acesso a todas as publicações de Bolsonaro sobre urnas, Supremo e Forças Armadas

2023-07-17