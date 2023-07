Política OAB divulga nomes para concorrer a vaga do Tribunal Superior do Trabalho

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

A partir desses nomes, o Conselho Pleno formará uma lista sêxtupla, em 21 de agosto. (Foto: TST/Divulgação)

A Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tornou públicos, nessa segunda-feira (17), os nomes dos inscritos para compor lista sêxtupla dos candidatos que concorrerão à vaga aberta após aposentadoria do ministro Emmanoel Pereira, no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A vaga do quinto constitucional destinada à advocacia está aberta desde o ano passado. Ao todo, 28 nomes estão aptos a concorrer à vaga. Entre os aprovados pela OAB, apenas cinco são mulheres.

A partir desses nomes, o Conselho Pleno formará uma lista sêxtupla, em 21 de agosto, que será encaminhada para a Corte Superior, a quem caberá reduzi-la para uma lista tríplice. Por fim, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolherá o novo ministro do TST entre os três.

Essa primeira fase, com o nome dos inscritos e seus estados, foi divulgada em edital publicado no Diário Eletrônico da OAB, assinado pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Alberto Simonetti.

Confira a lista:

– Adriano Costa Avelino – OAB/AL

– Alexandra da Silva Candemil – OAB/SC

– Antonio de Jesus Leitão Nunes – OAB/MA

– Antônio Fabrício de Matos Gonçalves – OAB/MG

– Auro Vidigal de Oliveira – OAB/DF

– Breno Rafael Rebelo Gil – OAB/SP

– Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro – OAB/SP

– Carmela Grüne – OAB/RS

– Cinzia Barreto de Carvalho – OAB/BA

– Eduardo Pragmácio de Lavor Telles Filho – OAB/CE

– Emmanoel Campelo de Souza Pereira – OAB/RN

– Fábio Túlio Barroso – OAB/PE

– Fernando Antonio Benevides Férrer – OAB/CE

– Fernando Carlos Araújo de Paiva – OAB/AL

– Gisaldo do Nascimento Pereira – OAB/DF

– José Alexandre Batista Magina – OAB/SP

– José Carlos Manhabuco – OAB/MS

– Lucas Rênio da Silva – OAB/SP

– Luiz Gomes – OAB/RN

– Marcelo José Ladeira Mauad – OAB/SP

– Márcio Santana Dória – OAB/SE

– Mário Roberto Pereira de Araújo – OAB/PI

– Marthius Sávio Cavalcante Lobato – OAB/DF

– Natasja Deschoolmeester – OAB/AM

– Paula Frassinetti Coutinho da Silva Mattos – OAB/PA

– Raimar Rodrigues Machado – OAB/RS 15.235

– Roseline Rabelo de Jesus Morais – OAB/SE 500-B

– Vanessa Maria Vieira Bitu – OAB/PE.

Concurso

Foi publicada no Diário Oficial da União dessa segunda a dispensa que informa a contratação do Cebraspe como banca do novo concurso do TST.

Conforme indicado no documento, o certame será destinado ao provimento de oportunidades para os seguintes cargos:

— Técnico Judiciário – Apoio Especializado em Programação;

— Analista Judiciário – Apoio Especializado em Engenharia Mecânica; e

— Analista Judiciário – Apoio Especializado em Clínica Médica.

A expectativa agora fica pela produção e, posteriormente, publicação do novo edital do concurso do TST. Ainda não há mais detalhes sobre um possível quantitativo de oportunidades para os cargos indicados.

2023-07-17