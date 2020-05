Porto Alegre Procuradoria-Geral do Município empossa novos procuradores em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os procuradores foram aprovados no concurso público 571 Foto: Fabiana Espirito Santo/PGM Os procuradores foram aprovados no concurso público 571. (Foto: Fabiana Espirito Santo/PGM) Foto: Fabiana Espirito Santo/PGM

Em sessão solene do Conselho Superior da PGM (Procuradoria-Geral do Município), foram empossados cinco novos procuradores municipais. Os ingressantes assinaram na terça-feria (19) os seus termos de posse, firmados pela corregedora-geral, Clarissa Fernandes Bohrer, e pelo procurador-geral do Município, Carlos Eduardo da Silveira.

Os procuradores foram aprovados no concurso público 571, realizado entre os anos de 2016 e 2017. Ao todo, 28 novos procuradores já ingressaram na PGM.

Em seu pronunciamento, o procurador-geral deu as boas-vindas aos novos integrantes. “Que possamos, neste momento de enfrentamento de uma crise sem precedentes, contar com o apoio dos novos colegas para reafirmar as competências municipais e ressaltar a importância da advocacia pública”, afirmou.

Os novos procuradores municipais, que estão aptos a iniciar suas atividades, são: Gustavo Lopes Silva, Luíza Paiva Coelho Pimentel, Murilo Silveira Corrêa Silva, Rodrigo Guimarães Simas e Roberto José Costa Mota Júnior.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre