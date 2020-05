Rio Grande do Sul Reajuste das contas de água da Corsan é adiado para outubro

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Atualmente, a Corsan abastece cerca de 6 milhões de gaúchos Foto: Divulgação

A Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul) aprovou o adiamento do reajuste anual das tarifas de água, esgotos e demais serviços da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) para 1° de outubro e aprovou o índice de 5,93%.

A correção, que é anual, ocorre normalmente até 31 de maio, porém, foi adiada por 90 dias visando minimizar os impactos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

A medida, que teve a concordância da Corsan, vai vigorar em 290 municípios gaúchos conveniados com a Agergs e também vale para a Agência Municipal de Regulamentação dos Serviços Delegados de São Borja. Atualmente, a Corsan abastece cerca de 6 milhões de gaúchos.

