Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Posse ocorreu em sessão fechada do Conselho Superior da PGM. Foto: Fabiana Espírito Santo/SMS PMPA Posse ocorreu em sessão fechada do Conselho Superior da PGM. (Foto: Fabiana Espírito Santo/SMS PMPA) Foto: Fabiana Espírito Santo/SMS PMPA

Tomou posse, nesta sexta-feira (5), a nova corregedora-geral da PGM (Procuradoria-Geral do Município), a procuradora municipal Clarissa Cortes Fernandes Bohrer. Ela estará à frente da Corregedoria no biênio 2020-2022. A procuradora Carin Simone Prediger assumiu como corregedora-geral substituta.

O ato ocorreu em sessão fechada do Conselho Superior da PGM, em função da pandemia de Covid-19, e contou com a participação do procurador-geral do Município e presidente do Conselho Superior, Carlos Eduardo da Silveira.

