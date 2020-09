Magazine “Procuro namorada leal”, diz Angela Ro Ro após separação conturbada

7 de setembro de 2020

Cantora disse ter sido “usada e traída” pela ex Foto: Divulgação Cantora disse ter sido “usada e traída” pela ex. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A cantora Angela Ro Ro resolveu abrir seu coração na manhã deste domingo (06). Em seu Instagram, ela publicou uma foto com o seguinte texto. “Amar enquanto há tempo! Procuro namorada que seja amiga leal. Mensagem por gentileza. Saúde a todos”.

Angela se separou da produtora cultural Veronica Menezes no final de junho. Em um desabafo feito pelo seu Instagram, ela disse ter sido “usada e traída” pela ex. “Sinto informar que descobri ter sido usada e traída. Jogada no lixo como brinquedo velho de forma vil e vulgar. Ela tinha amantes durante todo esse tempo que pensei ter sido um romance digno do meu amor. Desabafo, meu coração aberto”, escreveu a cantora sem citar nomes.

