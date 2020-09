Celebridades Lexa chora ao relembrar trabalho como padeira: “Não tinha dinheiro para pagar a luz”

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

A cantora de 25 anos de idade recebeu homenagens da família e chorou com o depoimento da mãe

Lexa não conteve a emoção ao participar do “Domingão do Faustão”, da TV Globo, neste domingo (06). A cantora de 25 anos de idade recebeu homenagens da família e chorou com o depoimento da mãe, Darlin Ferrattry.

“Lexa, quando mais jovem, viu que a gente estava passando por dificuldades em casa e foi trabalhar. Ela era padeira, e com muito orgulho. Uma vez, chegou com dois sacos cheios na mão e falou: ‘Mãe, eu queimei a fornada hoje’, e ela fazia mil e quinhentos pães”, contou Darlin.

“A preocupação dela em saber que seria menos R$ 60 do salário para poder contribuir em casa. A alegria que está no meu coração hoje é muito grande. A gente chegou tão longe, chegou no Faustão. Tenho eterna gratidão. Te amo”, acrescentou.

A funkeira revelou que ficava com queimaduras nos braços por conta do trabalho. “Esse caso que ela contou, é porque a gente estava sem luz e esses R$ 60 eram para pagar a conta em casa. Fiquei muito triste porque fazia falta. Era um trabalho extremamente braçal, fiquei com marcas de queimaduras por muito tempo nos braços”, disse Lexa.

“Mas a vida ensina. Hoje, me sinto muito madura, preparada, dou valor ao meu dinheiro, às pessoas que estão comigo porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Desde o início, tudo o que vinha era valioso”, completou.

