Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Rio de Janeiro foi o Estado que mais produziu no mês passado, diz ANP. (Foto: André Ribeiro/Agência Brasil)

A produção brasileira de petróleo aumentou 5,26% em janeiro deste ano em relação à de dezembro de 2020, alcançando média em torno de 2,870 milhões de barris por dia. Já a produção de gás natural evoluiu 7,36%, com média de cerca de 136,327 milhões de metros cúbicos diários. Os dados constam do Painel Dinâmico de Produção do Petróleo e Gás Natural e foram divulgados nesta quarta-feira (17) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com a ANP, o aumento de 30% na produção do campo de Búzios, que atingiu em janeiro a marca 643,5 mil barris de óleo equivalente por dia, contribuiu para o resultado. Somando a produção dos campos de Tupi e Búzios, o resultado ultrapassou 50% da produção nacional. Com isso, a produção do pré-sal voltou a superar 70% do total nacional em óleo equivalente, salientou a ANP.

O painel revela que entre os Estados produtores, o Rio de Janeiro respondeu por 79,86% da produção brasileira de petróleo e por 61,30% da produção de gás natural, em janeiro. Entre os operadores, destaque para a Petrobras, que manteve a liderança do ranking de produção nacional, com um total, no primeiro mês do ano, de quase 109 milhões de barris de óleo equivalente (boe – unidade utilizada pela industria do petróleo para comparar volumes de petróleo e gás natural).

