Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

A produção de veículos no Brasil cresceu 6,9% de janeiro a novembro, ao alcançar 2.178,2 mil unidades ante 2.037,3 mil produzidas no mesmo período do ano passado.

De acordo com os números divulgados nesta quarta-feira (07) pela Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores), em novembro, a produção chegou a 215,8 mil veículos, registrando um crescimento de 4,9% na comparação com o mesmo mês de 2021 e 4,7% na comparação com outubro.

Já as vendas de veículos novos tiveram queda de 1,3%, no acumulado de janeiro a novembro, com 1.887,5 mil unidades emplacadas contra as 1.912,8 mil do mesmo período do ano anterior. Em novembro as unidades vendidas chegaram à 204 mil, o que representa um aumento de 12,8% na comparação com outubro e 17,9% ante novembro do ano passado.

As exportações tiveram alta de 34,3% de janeiro a novembro, com 449,7 mil unidades comercializadas no mercado externo. No mesmo período do ano passado esse número foi de 334,8 mil. Na comparação com novembro do ano passado, as vendas para o exterior aumentaram 55% e ante outubro o crescimento foi de 1,2%, segundo o balanço mensal da Anfavea.

A quantidade de pessoas empregadas na indústria de veículos em novembro chegou a 104.523, um aumento de 0,2% ante outubro e 1,9% ante novembro do ano passado quando o número de postos de trabalho era de 102.583.

