Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Montadoras produziram 199,8 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em outubro, ante 208,9 mil em setembro Foto: Reprodução Montadoras produziram 199,8 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em outubro, ante 208,9 mil em setembro Foto: Reprodução

A produção de carros no Brasil registrou uma queda de 4,4% no mês de outubro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (08) pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). As montadoras produziram 199,8 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em outubro, ante 208,9 mil em setembro.

Em relação a outubro do ano passado, a produção caiu 3,1%, pressionada pelo tombo de quase 27% nas exportações do mesmo período. No acumulado do ano, as montadoras do país produziram 1,95 milhão de veículos, queda de 0,6% sobre os dez primeiros meses de 2022.

Cenário diferente nas vendas. Os emplacamentos de veículos novos subiram 10,2% na comparação mensal, chegando a 217,8 mil unidades. Quando comparado com a base de outubro do ano passado, que foi fraca, os licenciamentos avançaram 20,4%. No ano até o mês passado, os emplacamentos cresceram 9,7%, batendo 1,85 milhão de unidades.

As vendas externas de outubro somaram 31,3 mil veículos e acumularam, no ano, 354 mil unidades — baixa de 12,8% sobre o período de janeiro a outubro de 2022.

A explicação para esta diferença entre os emplacamentos e a produção é que, segundo a Anfavea, está tendo um crescimento de vendas em cima de produtos importados, ou seja, estão entrando muitos carros importado no Brasil — puxado pelos carros elétricos da China e dos SUVs e picapes fabricados na Argentina.

De acordo com a Anfavea, essa disparada nas vendas não está refletindo na produção interna, pois os brasileiros passaram a comprar mais carros de fora.

2023-11-08