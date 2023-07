Economia Produção de veículos no Brasil tem tombo de 17% em junho, após fechamento de cinco fábricas

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

No semestre, o setor colheu uma alta discreta de 3,7%, chegando a 1,13 milhão de veículos produzidos Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil No semestre, o setor colheu uma alta discreta de 3,7%, chegando a 1,13 milhão de veículos produzidos. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Com as paralisações de montadoras de automóveis em junho, a produção de veículos no Brasil teve uma queda forte de 16,8% em junho. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Em maio, a produção chegou a 228 mil veículos, contra 189 mil em junho. O resultado foi prejudicado pelo fechamento de cinco fábricas no país, por falta de demanda por veículos novos.

No semestre, o setor colheu uma alta discreta de 3,7%, chegando a 1,13 milhão de veículos produzidos.

De acordo com Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, o resultado de junho deve ser atenuado nos próximos meses por conta do programa do governo federal de descontos na compra de carro zero.

O programa foi um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à sua equipe econômica, para que montadoras dessem descontos em veículos novos. Foram liberados incentivos na ordem de R$ 1,8 bilhão.

Leite afirma que os primeiros efeitos do programa se concentraram na desova dos estoques das montadoras brasileiras e foram os veículos parados nos pátios que motivaram, a princípio, a paralisação de montadoras.

“O setor estava com estoques muito elevados no encerramento de maio. Dentro da estratégia e condições dos fabricantes, houve redução da produção para adequação e equilíbrio dos estoques”, diz.

Entre montadoras e concessionárias, levantamento da Anfavea mostra que os estoques se reduziram de 251,7 mil em maio para 223,6 mil veículos em junho. Isso equivale a uma redução de 40 para 35 dias de reservas.

Os dados mostram ainda que a última semana de junho teve a maior venda diária nos últimos 10 anos, e há um intervalo entre venda e emplacamentos que só deve se refletir nas próximas divulgações.

“Os recursos à disposição para o carro zero se encerraram, cumprindo muito bem a proposta do programa de trazer carros mais baratos para o consumidor, com renovação da frota e aquecimento da economia”, diz.

A Anfavea diz que foram produzidas e comercializadas nos últimos quatro dias de junho mais de 79 mil unidades que não estão computadas nos resultados de junho. Ainda assim, a entidade decidiu não revisar projeções de produção para o fim do ano.

Emplacamentos

Nesta semana, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostrou que as vendas de veículos novos no Brasil tiveram alta de 7,39% em junho, no primeiro resultado oficial do setor depois do programa de barateamento de carros zero.

Em números absolutos, foram emplacadas 189.528 novas unidades no país, entre carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. No primeiro semestre, foram 998.270 emplacamentos. Isso representa alta de 8,76% em relação ao mesmo período de 2022. Em comparação a junho de 2022, a alta foi de 6,33%.

