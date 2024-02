Economia Produção industrial brasileira cresceu 1,1% em dezembro

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Os dados foram divulgados pelo IBGE Foto: Freepik

A produção industrial brasileira cresceu 1,1% em dezembro na comparação com novembro de 2023. Em relação ao mesmo mês de 2022, a indústria avançou 1%. Em todo o ano passado, a produção industrial aumentou 0,2%, depois de acumular queda de 0,7% em 2022.

No quarto trimestre de 2023, ante o mesmo período do ano anterior, a indústria acumulou alta de 1,1%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ao avançar 1,1% em dezembro frente ao mês anterior, o setor industrial marcou o quinto mês consecutivo de crescimento na produção, período em que acumulou expansão de 2,5%. No resultado do último mês de 2023, verifica-se comportamento positivo de perfil disseminado, uma vez que três das quatro grandes categorias econômicas e 14 das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram crescimento.

Com esses resultados recentes, a produção industrial ultrapassou o patamar pré-pandemia (0,7% acima de fevereiro de 2020), mas ainda se encontra 16,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.

Entre as atividades, as influências positivas mais importantes em dezembro vieram de indústrias extrativas (2,2%), produtos alimentícios (2,1%) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (14,5%).

Outras contribuições positivas relevantes partiram de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (10,4%), de veículos automotores, reboques e carrocerias (2,4%), de produtos de metal (3,1%), de outros equipamentos de transporte (5,7%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (3,2%) e de produtos diversos (6,1%).

Por outro lado, entre as dez atividades que apontaram redução na produção, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,6%) e produtos químicos (-5,1%) exerceram os principais impactos em dezembro de 2023, com ambas eliminando os avanços registrados no mês anterior: 0,6% e 0,1%, respectivamente. Vale destacar também os recuos assinalados pelos ramos de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-8,2%) e de bebidas (-2,2%).

2024-02-02