Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

No RS, a produção industrial caiu -0,3% na comparação com fevereiro No RS, a produção industrial caiu -0,3% na comparação com fevereiro. (Foto: Miguel Ângelo/CNI)

A produção industrial brasileira cresceu em nove dos 15 locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na passagem de fevereiro para março. A maior alta foi registrada em São Paulo (8,4%), segundo dados divulgados nesta terça-feira (10).

Outros Estados com altas acima da média nacional (0,3%) foram Ceará (3,8%), Mato Grosso (2,8%), Minas Gerais (2,4%), Rio de Janeiro (2,1%) e Paraná (0,6%). A Região Nordeste teve expansão de 1,8%.

Também apresentaram aumento na produção industrial em março na comparação com fevereiro: Amazonas (0,3%) e Bahia (0,1%). Seis Estados tiveram queda: Santa Catarina (-3,8%), Pará (-3,3%), Espírito Santo (-3%), Pernambuco (-1,1%), Rio Grande do Sul (-0,3%) e Goiás (-0,2%).

Em relação a março de 2021, houve alta em oito locais, com destaque para Mato Grosso (22,9%). O RS registrou aumento de 2%. Sete locais tiveram queda, sendo as mais acentuadas em Santa Catarina (-9,8%) e no Pará (-7,2%).

Mato Grosso também teve a maior alta (25,6%) entre os seis locais com crescimento na produção no acumulado do ano. Entre os nove locais com queda na produção, destacam-se Ceará (-12,8%) e Pará (-12,2%). O RS teve queda de -2,3%.

No acumulado em 12 meses, Mato Grosso e Minas Gerais anotaram altas de 7%. O RS acumula alta de 5%. Outros sete locais tiveram expansão nesse tipo de comparação. Dos seis locais em queda, os piores desempenhos ficaram com Bahia (-8,2%) e com Pará (-7,1%).

