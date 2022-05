No acumulado no ano, o varejo registra avanço de 1,3% em volume de vendas. (Foto: Divulgação)

As vendas do comércio brasileiro cresceram 1% em março na comparação com fevereiro, registrando a terceira alta consecutiva, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com março do ano passado, a alta foi de 4%.