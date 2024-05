Rio Grande do Sul Produtores gaúchos que tiveram perdas por eventos climáticos podem renegociar operações de crédito rural

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação de parcelas de operações de crédito rural. Foto: Maurício Tonetto/Secom O Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação de parcelas de operações de crédito rural. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os produtores rurais do Rio Grande do Sul, que possuem financiamentos, devem ficar atentos às medidas que podem ser adotadas a fim de aliviar o peso das obrigações financeiras neste momento de calamidade pública.

Tendo em vista o grande volume de perdas nas atividades agropecuárias que as chuvas e as enchentes das últimas semanas provocaram e que ainda estão sendo quantificadas pelos técnicos da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar) em todo o Estado, o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou a renegociação de parcelas de operações de crédito rural de investimento contratadas por agricultores familiares, médios e demais produtores rurais cuja renda da atividade tenha sido prejudicada por adversidades climáticas ou dificuldades de comercialização.

“O objetivo da medida é permitir a renegociação de dívidas daqueles agricultores que tinham investimentos atrelados à cultura da soja, do milho e do leite com parcelas vencidas ou por vencer entre 2 de fevereiro e 30 de dezembro de 2024 e tiveram prejuízos decorrentes das questões climáticas ou foram afetados pela queda de preço. Estes produtores podem procurar seu banco ou cooperativa e pedir a prorrogação desses débitos”, detalha o coordenador da Área de Crédito Rural e assessor especial da Diretoria Técnica da Emater/RS-Ascar, Célio Colle.

Outra resolução mais recente do CMN, de 10 de maio de 2024, permite a renegociação de operações de crédito rural em municípios do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes, alagamentos, chuvas intensas, enxurradas, vendaval, deslizamentos ou inundações.

Segundo o texto, pode ser prorrogado para 15 de agosto o prazo para pagamento de parcelas e juros com vencimento entre 1º de maio e 14 de agosto deste ano. A medida vale para estabelecimentos rurais localizados em municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade pública entre 30 de abril e 20 de maio, com reconhecimento do governo federal.

“A recomendação é a mesma da resolução anterior. O produtor deve procurar o agente financeiro, pois é possível ganhar um tempo a mais neste momento de turbulência para reorganizar as finanças, enquanto muitos precisam reestruturar a propriedade e reestabelecer a produção”, salienta Colle.

O crédito rural é uma das atividades da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) para o desenvolvimento dos produtores familiares do Estado. Em média, são atendidas anualmente 34 mil famílias pela Emater/RS-Ascar em projetos para custeio, investimentos e comercialização que são encaminhados para agentes financeiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/produtores-gauchos-que-tiveram-perdas-por-eventos-climaticos-podem-renegociar-operacoes-de-credito-rural/

Produtores gaúchos que tiveram perdas por eventos climáticos podem renegociar operações de crédito rural

2024-05-22