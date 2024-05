Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre e entidades promovem mutirão de limpeza no Centro Histórico

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

A ação é fruto de diálogo com as entidades comerciais e conta com o apoio do Pacto Alegre e voluntários. Foto: Alex Rocha/PMPA

Em operação conjunta entre a prefeitura de Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindilojas, teve início nesta quarta-feira (22), um mutirão de limpeza no Centro Histórico, após as enchentes que afetaram a cidade desde o começo de maio.

A ação é fruto de diálogo com as entidades comerciais e conta com o apoio do Pacto Alegre e voluntários. A operação foi iniciada pelas ruas onde a água do Guaíba já recuou. A partir de um roteiro pré-estabelecido e com o apoio de uma van sinalizada, equipes da CDL e Sindilojas realizam a distribuição de material de limpeza e emprestam lava-jatos aos comerciantes, enquanto trabalhadores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) recolhem os entulhos em frente aos estabelecimentos.

“O trabalho conjunto para superar a crise é a única saída. Poder público, entidades de classe e a sociedade civil estão mobilizados para limpar o nosso Centro Histórico. Será um desafio que enfrentaremos juntos”, destaca o secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer.

A prefeitura solicita a colaboração dos lojistas para que deixem os descartes resultantes da limpeza dos estabelecimentos comerciais do lado de fora, facilitando o recolhimento pelas equipes de limpeza. Ao todo, são mais de 800 trabalhadores atuando na remoção de entulhos pós-enchente nas áreas já secas.

Também foi realizado mutirão de limpeza no 4º Distrito. Na quarta-feira, o município disponibilizou materiais de higiene e limpeza para o Juntos pelo 4D, movimento que une a Associação de Empresários dos bairros Humaitá e Navegantes com a Associação dos Empresários do 4D.

Atingidos dos bairros Farrapos, Humaitá, Floresta, São Geraldo e Navegantes que necessitam de equipamentos como lava-jato, balde, rodo e vassoura, por exemplo, para auxiliar na lavagem de suas residências e estabelecimentos, pode retirar kit limpeza na avenida Cristóvão Colombo, 1512, das 9h às 17h.

Também na Zona Norte, equipes da prefeitura concluíram nessa quartaos serviços de recomposição de três pontos do dique da Fiergs, no bairro Sarandi. No início de maio, houve o extravasamento da várzea do rio Gravataí pela estrutura, devido à elevação e força da água. A manutenção começou no domingo (19), com a colocação de pedra rachão.

“O serviço precisou ser realizado para estancar a entrada de água para o bairro Sarandi. Com isso, os moradores poderão retornar para suas casas o mais breve possível”, destaca o secretário de Serviços Urbanos, Assis Arrojo.

Na segunda (20), a prefeitura confirmou o rompimento em dois pontos do dique do Arroio Sarandi. A estrutura rompeu durante a enchente que atingiu o Estado, mas, conforme a prefeitura, não é possível saber em que momento ocorreu. Os dois trechos do dique estão situados na Vila Brasília.

