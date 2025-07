Economia Produtos brasileiros não cultivados nos Estados Unidos, como o café e a manga, poderão ter tarifa zero, diz secretário de Comércio do país

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que Trump tomará suas decisões sobre acordos comerciais nesta semana. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou nessa terça-feira (29) que produtos que não são produzidos internamente pelo país podem receber uma tarifa zero, mencionando manga, cacau, café e abacaxi. “Os Estados Unidos não produzem esses produtos. Então, poderiam entrar com tarifa zero”, afirmou em entrevista à emissora de televisão CNBC Internacional.

A coluna Vaivém das Commodities, de Mauro Zafalon, antecipou que, segundo analistas do agronegócio, o USTR (Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos) elaborou uma lista de produtos os quais o país não consegue produzir localmente e que pesam na alimentação americana.

Entre esses produtos estão café, frutas tropicais, frutos do mar, suco e óleo de palma. As negociações, de acordo com esses analistas, seriam feitas com tarifas diversificadas em relação ao limite imposto aos países.

Mais cedo, Lutnick já havia dito que o presidente do país, Donald Trump, tomará suas decisões sobre acordos comerciais nesta semana, mesmo que as negociações separadas com a China e a União Europeia continuem.

“Para o resto do mundo, teremos tudo pronto até sexta-feira”, disse o secretário. Entre os países ameaçados de sobretaxa está o Brasil, que deve ter os produtos enfrentando uma tarifa de 50% a partir de sexta-feira (1º).

As autoridades dos EUA e da União Europeia ainda estão discutindo as tarifas de aço e alumínio, bem como as regulamentações de serviços digitais, seguindo a estrutura de um acordo entre as partes anunciado no domingo, disse Lutnick em entrevista à CNBC, acrescentando que as negociações com a China também são “algo próprio”.

Perguntado sobre as incertezas remanescentes em torno do acordo entre os EUA e a UE, Lutnick disse que Trump está trabalhando “para fazer as coisas agora”

Ele disse que os produtos farmacêuticos foram uma parte fundamental do acordo com a UE, de modo que os medicamentos fabricados nos países europeus —que abrigam vários dos principais fabricantes de medicamentos— teriam seus produtos incluídos na tarifa de 15%.

“Era importante para eles que os produtos farmacêuticos fizessem parte do acordo com 15%, porque o presidente Trump apresentará nas próximas duas semanas sua política farmacêutica, e ela será mais alta”, disse ele. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/produtos-brasileiros-nao-cultivados-nos-estados-unidos-como-o-cafe-e-a-manga-poderao-ter-tarifa-zero-diz-secretario-de-comercio-do-pais/

Produtos brasileiros não cultivados nos Estados Unidos, como o café e a manga, poderão ter tarifa zero, diz secretário de Comércio do país

2025-07-29