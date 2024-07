Rio Grande do Sul Produtos contaminados pelas enchentes são encontrados em supermercados na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

As mercadorias estavam avariadas, sujas, sem rótulos ou com rótulos sem possibilidade de identificação Foto: MP/Divulgação

Grande quantidade de produtos contaminados pelas enchentes de maio foram encontrados em dois supermercados em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante fiscalização conjunta do Ministério Público, da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária Municipal.

As mercadorias estavam avariadas, sujas, sem rótulos ou com rótulos sem possibilidade de identificação. A operação foi realizada na tarde de quarta-feira (3).

Um dos estabelecimentos foi totalmente interditado, e o proprietário autuado pela Vigilância Sanitária. O outro sofreu interdição cautelar. Os nomes dos supermercados não foram divulgados pelas autoridades.

O MP alerta os consumidores para que fiquem atentos na compra de alimentos e produtos neste período pós-enchente, pois podem apresentar riscos à saúde. “Na dúvida, não compre e denuncie pelo e-mail precoabusivo@mprs.mp.br”, afirmou o órgão.

Rede de supermercados

Também na quarta, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra uma rede de supermercados que realizava a venda de mercadorias impróprias para o consumo. Conforme a investigação, a rede transportava produtos atingidos pelas enchentes em Eldorado do Sul para serem limpos em Charqueadas e, posteriormente, comercializados.

Os policiais flagraram o momento em que dois indivíduos realizavam a limpeza das mercadorias no depósito de um supermercado em Charqueadas. Os suspeitos de participação no esquema estão sendo investigados pela prática de crime contra as relações de consumo. As mercadorias foram apreendidas para posterior descarte. O nome da rede de supermercados também não foi divulgado pela polícia.

2024-07-04