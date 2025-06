Esporte Professor de colégio de Porto Alegre é convocado para representar o Brasil no Mundial de Basquete Master na Suíça

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Thulius Kreling da Rosa integra a categoria 40+ em campeonato que reunirá atletas de mais de 40 países, entre 27 de junho e 6 de julho Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O professor Thulius Kreling da Rosa, do Colégio Anchieta, em Porto Alegre, foi convocado para a Seleção Brasileira de Basquetebol Master e participará do 17º Campeonato Mundial Master de Basquete, que acontece de 27 de junho a 6 de julho, na região de Ticino, na Suíça. Kreling competirá na categoria 40+, ao lado de 6 mil atletas, com idades entre 35 e 80 anos, de mais de 40 países.

“Estou muito feliz com essa convocação. Representar o país em um campeonato mundial é o maior sonho de qualquer jogador. Minha expectativa é fazer uma boa campanha”, destaca.

A trajetória de Kreling no basquete começou cedo: aos 8 anos, ainda como aluno do Colégio Anchieta, já demonstrava entusiasmo pelo esporte, participando das aulas na escolinha da instituição.

Anos depois, o destino o levou de volta às suas origens. Ao saber da abertura de uma vaga para treinador da modalidade, não hesitou em se candidatar. Mais uma vez, o Anchieta fez parte de sua história, agora oferecendo a ele uma nova e importante oportunidade: a de atuar como professor de basquete.

Desde 2020, Kreling é treinador na formação complementar do Colégio Anchieta. Ele atende cerca de 90 estudantes, de ambos os gêneros, desde a escolinha, destinada a alunos do 3º ao 6º ano do Ensino Fundamental, até os grupos de treinamento, do 7º ano do Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

Sob sua orientação, as equipes do Anchieta participam de campeonatos escolares, amistosos com clubes e torneios nacionais e internacionais, como o South American International Schools Tournament (SAIST), em São Paulo – que reúne escolas bilíngues e internacionais da América do Sul –, e a Liga Escolar TripSports (LETS), torneio esportivo entre escolas privadas de várias regiões do Brasil e da América do Sul.

Para Kreling, o basquete vai além da quadra: é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e social. “O esporte desenvolve habilidades e ensina a tomar decisões rápidas, resolver problemas e trabalhar em equipe. Cada treino é uma oportunidade de aprendizado para a vida toda”, reforça.

Trajetória no basquete: de aluno a atleta profissional

Graças à formação que recebeu na escolinha de basquete do Colégio Anchieta, aos 10 anos, Kreling foi convidado a jogar na Sogipa, onde permaneceu até os 14 anos, antes de seguir para o Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, integrando as categorias de base.

Ao longo da carreira, acumulou conquistas expressivas, como o vice-campeonato Sul-Americano de Basquete em 1999 pela Seleção Brasileira, e o título de melhor jogador e cestinha no Campeonato Brasileiro de 2000, defendendo a Seleção Paulista.

Após três anos no Pinheiros, Kreling foi para Bauru jogar no Tilibra Copimax, atuando nas categorias juvenil e adulto, onde, em 2002, foi campeão da Liga Nacional na categoria adulto, atual Novo Basquete Brasil (NBB), e conquistou o terceiro lugar no Campeonato Sul-Americano de Clubes. Em 2003, foi campeão dos Jogos da Juventude pela seleção paulista.

Em 2004, o atleta foi transferido para o Uniara, em Araraquara (SP). No mesmo ano, foi campeão paulista na categoria juvenil, enquanto também atuava no adulto. Kreling jogou no Uniara até 2006, seguindo para Santa Catarina, onde foi campeão estadual pelo Joinville Basquete na categoria adulto.

Em 2007, alcançou o terceiro lugar na Liga Nacional. Em 2008, transferiu-se para a Univates, em Lajeado (RS), sendo campeão gaúcho e sul-brasileiro, repetindo os títulos em 2009 pelo Clube Juvenil de Caxias do Sul, onde encerrou sua carreira profissional no final daquele ano devido a lesões no joelho.

Aos 25 anos, após parar de jogar profissionalmente, Kreling começou a trabalhar na empresa da família. Ele já cursava Educação Física na Faculdade Sogipa, mas interrompeu para se formar em Gestão Financeira pela Fadergs. Mais tarde, retomou a faculdade e concluiu a graduação em Educação Física (bacharelado) em 2018. No ano seguinte, obteve a licenciatura em Educação Física pela PUCRS.

Mesmo fora do esporte profissional, nunca abandonou o basquete. Atualmente, joga no time Belgrado Brothers, em Porto Alegre, e segue participando de campeonatos master. A convocação para o Mundial veio após seu desempenho no Campeonato Brasileiro Master, em Caxias do Sul, no ano passado, quando sagrou-se campeão pela equipe da Associação de Veteranos e Amigos do Basquete do Espírito Santo. “Costumo dizer que seguirei jogando basquete até ficar bem velhinho: por mais que as lesões tentem me parar, a paixão pelo jogo sempre fala mais alto”, brinca.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/professor-de-colegio-de-porto-alegre-e-convocado-para-representar-o-brasil-no-mundial-de-basquete-master-na-suica/

Professor de colégio de Porto Alegre é convocado para representar o Brasil no Mundial de Basquete Master na Suíça

2025-06-25