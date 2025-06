Inter Pelo Brasileirão Sub-17, Inter perde por 2 a 1 do Red Bull Bragantino

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

O confronto foi disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o gol colorado foi marcado por Kauã Cavalcanti, aos 42 minutos do primeiro tempo Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino O confronto foi disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o gol colorado foi marcado por Kauã Cavalcanti, aos 42 minutos do primeiro tempo Foto: Fernando Roberto/Red Bull Bragantino

O Internacional foi derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, na tarde desta terça-feira (24), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O confronto foi disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e o gol colorado foi marcado por Kauã Cavalcanti, aos 42 minutos do primeiro tempo.

O duelo começou com o goleiro Lucas Gabriel aparecendo bem logo aos 9 minutos, ao defender uma finalização à queima-roupa dentro da área. Pouco depois, aos 13, Breno abriu o placar para o Bragantino após troca de passes rápidos em contra-ataque.

O Inter teve boa chance de empatar aos 26 minutos. Victor Hugo foi lançado em profundidade, ganhou da marcação e tentou encobrir o goleiro, mas a bola saiu à direita da meta. A equipe colorada seguiu pressionando e, aos 34, Gabriel Vinicius levou perigo em chute de fora da área, obrigando o goleiro a fazer uma defesa difícil.

A igualdade veio ainda antes do intervalo. Aos 42 minutos, após cobrança de lateral pela esquerda, Gabriel Vinicius carregou até a linha de fundo e cruzou para Kauã Cavalcanti, que chegou de trás e finalizou de primeira para empatar a partida: 1 a 1.

O segundo tempo começou com o Colorado no ataque. Nos primeiros 30 segundos, cruzamento pela esquerda encontrou cabeceio perigoso dentro da área. No entanto, aos 2 minutos, o Bragantino aproveitou espaço e voltou a ficar em vantagem com finalização colocada de Bruninho.

Atrás no placar, o Inter aumentou a intensidade ofensiva. Carlinhos quase empatou aos 21, ao desviar cruzamento longo de Alisson no segundo poste. Pouco depois, Gabriel Vinicius cobrou escanteio, a bola ficou viva na área e, no rebote, Carlinhos tentou de bicicleta, mas a bola desviou na marcação. Alisson também levou perigo em cobrança de falta que passou raspando o travessão.

Lucas Gabriel voltou a se destacar aos 32 minutos, com duas grandes defesas consecutivas, salvando finalizações de dentro da área que tinham endereço certo. Nos minutos finais, o Inter transformou o jogo em ataque contra defesa. Foram diversas investidas pelas laterais, cruzamentos e finalizações, mas o placar permaneceu inalterado. No último lance da partida, Lucas Gabriel brilhou novamente ao evitar o terceiro gol adversário.

Agora, o foco se volta para o Campeonato Gaúcho. No próximo sábado (28), o Celeiro de Ases recebe o Grêmio pela partida de volta da semifinal, às 15h, na Morada dos Quero-Queros. O jogo de ida terminou empatado em 2 a 2. Pelo Brasileiro Sub-17, o próximo compromisso é na terça-feira seguinte (1º), também às 15h, contra o Fortaleza, novamente em casa.

