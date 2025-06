Rio Grande do Sul Acesso a Eldorado do Sul pela BR-290 está bloqueado por conta dos alagamentos

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Município está em decreto de situação de emergência desde a última sexta-feira, com 285 pessoas desabrigadas Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

O acesso a Eldorado do Sul pela BR-290 está bloqueado por conta da subida do rio Jacuí. O alagamento na via também já atinge a rua perpendicular, Eva dos Santos Quinhones. Segundo relatos, a água começou a subir rapidamente desde a noite desta terça-feira (24).

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza orientação para que motoristas sigam em torno de 1 quilômetro até o Posto Rota e utilizem a via lateral para acessar o município. O retorno de Eldorado, abaixo da BR-290, em direção a Porto Alegre, também está com muita água e com trânsito prejudicado. Ainda não há bloqueio oficial, e alguns carros e veículos de grande porte arriscam passar pela via.

O município está em decreto de situação de emergência desde a última sexta-feira, dia 20, devido aos alagamentos provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias, comprometendo a infraestrutura urbana e rural e causando danos à população. O decreto autoriza a mobilização dos órgãos municipais para atuarem com ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

