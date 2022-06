Geral Professor de inglês é preso por suspeita de abusar sexualmente de alunas entre 6 e 9 anos de idade em sala de aula, no Ceará

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Polícia Civil em Beberibe, no litoral do Ceará, pediu a prisão preventiva do suspeito. (Foto: Reprodução)

Um professor de inglês foi preso suspeito de abusar, de pelo menos, cinco alunas, com idades de seis a nove anos, em Beberibe, no litoral do Ceará. A prisão aconteceu na última quarta-feira (15). O homem de 29 anos não possuía antecedentes criminais e realizava os crimes dentro da sala de aula, e em alguns casos, na frente de outros alunos.

“Segundo relatos dos pais dessas crianças, as meninas contaram que estavam sentindo um certo desconforto em frequentar as aulas desse professor. Então, acabaram por relatar que, durante a entrega da lição de inglês, dentro da sala de aula, ele passava a mão nas partes íntimas delas”, declarou Anna Scotti, delegada titular de Beberibe.

A investigação começou quando os pais das crianças registraram boletins de ocorrência relatando que as filhas foram tocadas pelo professor de uma escola particular, onde estudavam. Após depoimentos e buscas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele. Depois das primeiras denúncias em maio, surgiu um caso de 2018 em que mãe afirma que o mesmo professor beijou a filha na boca.

Pais de três ex-alunas com idade entre 8 e 11 anos compareceram, na sexta-feira (17), à Delegacia Municipal de Beberibe, a 79 km de Fortaleza, para apresentarem novas denúncias de assédio sexual contra crianças por parte do suspeito.

O professor de inglês pode ter praticado o mesmo crime em 2018 durante aulas particulares e de jiu-jítsu, de acordo com Anna Scotti. Agentes da Polícia Civil apreenderam aparelhos celulares e computadores. De acordo com Anna Scotti, o objetivo é analisar todo o material para saber se o docente produzia ou armazenava pornografia infantil.

Na delegacia, o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido em seu desfavor.

A escola onde o professor trabalha afirmou que a instituição não sabe quem fez as denúncias, e que “em nenhum momento a escola foi comunicada para falar a respeito de tal assunto”.

Ainda de acordo com a escola, as aulas foram suspensas e retornarão na segunda-feira (20). “Por estarmos muito abalados com esse acontecimento, hoje [sexta-feira] não haverá aula. Retornaremos segunda-feira com nossas atividades normais.”

A mãe de uma das vítimas do professor de inglês relatou que o suspeito beijou a filha na boca. A menina tinha seis anos quando o caso aconteceu, em 2018, de acordo com a mãe.

A mulher disse que, um dia, quando o pai da criança foi buscá-la na escola, encontrou a menina em uma sala chorando muito. “Ele perguntou o que tinha acontecido, mas ela não falava, só chorava. Depois de muita insistência, ela falou que ele tinha beijado ela na boca”, disse a mãe. Ela explicou que, à época, não quis dar seguimento a uma denúncia formal porque não queria expor a criança, mas quando os outros casos vieram à tona, ela também procurou a polícia para denunciá-lo.

“Eu não fui mais a fundo [na denúncia] porque eu não queria expô-la. Ela ficou nervosa, chorando muito. Eu fiquei muito nervosa e meu esposo também, a gente ficou com medo da exposição à minha filha”, complementou a mulher. As informações são do portal de notícias G1.

