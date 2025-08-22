Sábado, 23 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Professor é preso sob suspeita de abuso sexual de crianças em escola gaúcha

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Educador teve o contrato temporário encerrado pela prefeitura de São Leopoldo. (Foto: Freepik)

Um professor de 43 anos foi preso preventivamente, em Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre), sob suspeita de autoria em diversos casos envolvendo abuso sexual. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas são crianças na faixa etária de 6 a 10 anos e matriculados em uma escola municipal de São Leopoldo (Vale do Sinos) onde ele lecionava.

O educador é alvo de quase 20 inquéritos pelos supostos crimes, que poderão ser tipificados como estupro de vulnerável. Além da ordem de detenção, ele teve sua resiência no alvo de mandados de busca e apreensão, tendo aparelhos eletrônicos levados para perícia. Ele optou por se manter calado durante o interrogatório anterior ao encaminhamento a um presídio, limitando-se a dizer que so falará diante da Justiça.

O professor atuava sob contrato temporário com a Secretaria Municipal da Educação de São Leopoldo e teve seu vínculo encerrado no dia 11 de agosto. Por meio de nota divulgada na semana passada, a prefeitura confirmou o afastamento, sem detalhar a disciplina ministrada pelo agora investigado.

Denúncias

Na origem da apuração, deflagrada recentemente, está uma série de ocorrências registradas contra o homem, de 43 anos, por pais de alunos da instituição de ensino. Os relatos indicam assédios praticados ao longo deste ano.

As vítimas e seus familiares estão sob acompanhamento do Conselho Tutelar e da prefeitura, inclusive do ponto-de-vista jurídico e psicológico. A denúncia também chegou ao Ministério Público gaúcho.

(Marcello Campos)

