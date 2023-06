Geral Professora brasileira em Portugal é demitida após viralizar com opiniões sobre o Brasil

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Professora Fernanda Nunes publicou um vídeo no TikTok com seus alunos portugueses do ensino infantil. (Foto: Reprodução)

A professora brasileira Fernanda Nunes – que mora em Portugal e que viralizou nas redes sociais na semana passada após publicar um vídeo no TikTok com seus alunos portugueses do ensino infantil – foi demitida da instituição em que trabalhava. Pelo Instagram, ela gravou um novo vídeo pedindo desculpas aos pais das crianças, que entraram em contato com a escola para reclamar do post.

“Embora eu tenha preservado a imagem de todas, tenha preservado o nome da escola, não tenha mostrado nada além do meu rosto, muitas pessoas se ofenderam com meu vídeo (…) Eu amo dar aula, amo aquelas crianças e amo o quanto eles são criativos, as respostas que eles me dão para tantas coisas. E eles são muito curiosos em questão ao que vem de outro país, gostam de conversar sobre o que tem no Brasil. Um belo dia decidi gravar isso e tomou a proporção que tomou, que eu não esperava”, disse ela, na nova postagem.

Na gravação que viralizou, a professora questiona as crianças em sala de aula: “Quem é que sabe alguma coisa do Brasil?”. O post rendeu respostas curiosas dos pequenos.

“Há muitos ladrões”, respondeu um deles, identificado como Alexandre. “Um jogador que chama-se Neymar”, disse um segundo. A fala mais surpreendente veio de um terceiro estudante, que afirmou “professora, eu tenho uma coisa para dizer: pobres”. A declaração deixou a professora aos risos e com feição assustada.

No vídeo com o pedido de desculpas, Fernanda explica que a escola pediu a ela que não voltasse mais, em função da reação dos pais sobre o vídeo. Ela lamentou não ter conseguido se despedir dos alunos.

“Eu não consegui ir para a escola, não consegui ver eles, mas tudo bem. Eu vou respeitar a decisão da escola e dos pais. Eu só vim para pedir desculpas mesmo e avisar que vou tirar os vídeos do ar. A minha intenção não foi ofender ninguém nem criar uma guerra política. São crianças, que eu acho extremamente criativas. Vivi coisas maravilhosas na escola com as crianças e quis compartilhar isso. Tomou uma proporção gigantesca que eu não esperava. Juro que não queria ofender ninguém”, afirmou Fernanda, com lágrimas nos olhos.

Na sequência, outras crianças também opinaram. “É muito calor”, disse uma aluna chamada Valentina. “Youtubers”, “praia”, “se há praias, deve haver muitos pombos” e “paçoca” disseram algumas delas. Um dos pequenos garantiu ainda que há um monstro em terras brasileiras chamado “ragwag”. De nome “huggy wuggy”, trata-se, na verdade, de um boneco personagem de um jogo de videogame.

Nesta terça-feira, Fernanda fez uma nova versão do vídeo original. Desta vez, enquanto realizava a chamada, pediu para que os alunos respondessem a presença em sala com “uma coisa que há no Brasil”. Dentre as respostas da vez, “assassinos”, “palavras que não se usam em português de Portugal” e até um trecho da música “Parado no Bailão”, dos funkeiros MC L Da Vinte e MC Gury. As informações são do jornal O Globo.

