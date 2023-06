Brasil Você sabe converter um PDF digitalizado em Word? Confira esse guia completo!

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Por um motivo ou outro, algumas extensões de mídia não são compatíveis com diferentes dispositivos ou não podem ser modificadas

Para quem utiliza o computador no cotidiano, seja para o âmbito profissional ou pessoal, uma das tarefas mais frequentes é a necessidade de converter arquivos. Por um motivo ou outro, algumas extensões de mídia não são compatíveis com diferentes dispositivos ou não podem ser modificadas.

Isso é especialmente recorrente quando falamos sobre textos. Embora pareça algo simples, arquivos dessa natureza podem vir com uma multiplicidade de formatos. Dentre eles, o mais utilizado costuma ser o “.docx”, extensão usada pelo software de edição de texto Microsoft Word.

O Word faz parte do pacote de programas “Office”, os quais incluem também o PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote e diversos outros. Por ser um programa bastante versátil, muitas pessoas acabam precisando converter um arquivo com outro formato para “.docx”, o que pode ser um desafio e tanto.

O que é o formato PDF?

PDF é a sigla de “Portable Document Format”. Ele é uma extensão de arquivos desenvolvida pela gigante Adobe, a mesma responsável pelo Photoshop, o qual é sinônimo de qualidade em ferramentas de edição de imagem. De maneira similar, arquivos com o formato “.pdf” são bastante utilizados.

A sua popularidade se deve ao fato de que os arquivos com a finalização “.pdf” podem ser abertos nos mais diversos dispositivos, independente de sistema operacional ou se a máquina tem ou não Adobe instalado. Além disso, ele funciona de maneira híbrida, incluindo textos, imagens e hiperlinks.

Quando digitalizamos um documento, por exemplo, umas das opções de formato para salvamento do arquivo é o “.pdf”, o que é bastante útil. Apesar disso, o PDF não é a melhor extensão para edição de textos, o que significa que pode ser necessário convertê-lo para outro formato, como o “.docx”.

É possível converter PDF em outros formatos?

Respondendo imediatamente a pergunta que dá título a esse tópico: sim, é possível converter PDF em outros formatos! Graças à sua versatilidade, como mencionado acima, um arquivo “.pdf” pode ser transformado tanto em extensões exclusivas de imagens, quanto àquelas destinadas aos textos.

Ou seja: caso você tenha digitalizado algum documento com o formato PDF, poderá convertê-lo para “.png”, “.jpeg”, “.bmp” e outros. É importante ressaltar que, nesses casos, você não conseguirá editar o arquivo como texto, já que ele será considerado uma imagem, similar a qualquer outra fotografia.

A coisa muda um pouco de figura quando falamos sobre converter PDFs digitalizados em Word on-line. Nesses casos, o arquivo recebido após a conversão terá, entre outros, os formatos “.txt” ou “.docx”. Naturalmente, isso significa que poderá editá-lo em softwares de edição de textos.

Como posso converter PDF em Word?

Compreendidos os princípios básicos acima, chegou a hora de aprendermos como converter um PDF digitalizado em Word! Para essa tarefa, nós vamos utilizar o programa Wondershare PDFelement, um software com diversas ferramentas associadas a conversão, edição e assinatura de arquivos “.pdf”.

1 – Baixe o PDFelement e faça a instalação

O Wondershare PDFelement pode ser baixado no site do programa ou nas lojas de aplicativo do seu celular. Para esse texto, nós vamos falar sobre as etapas realizadas no PC. Concluído o download, clique no arquivo “.exe” recebido e siga os passos na tela para concluir a instalação do software.

2 – Confira as ferramentas do PDFelement

Na janela inicial do programa, você verá uma série de ferramentas, incluindo aquelas destinadas à edição, conversão, recurso OCR e combinação. A que nos interessa está sob a opção “converter”, mas não existe mal algum em explorar as múltiplas possibilidades que o Wondershare PDFelement traz.

3 – Encontre o arquivo PDF que deseja converter

Caso o arquivo PDF digitalizado não esteja no computador, será necessário transferi-lo, seja utilizando um cabo USB ou enviando para um e-mail. Assim que o tiver em mãos, clique em “converter” e o encontre. Caso o arquivo seja pesado demais, o programa pode levar alguns minutos para carregá-lo.

4 – Selecione o formato de conversão “Word”

A janela seguinte, após a escolha do arquivo PDF que deseja converter, trará algumas opções. Dentre elas, estão uma dezena de diferentes formatos e extensões (o que buscamos é o “.docx”), a chance de modificar o nome do arquivo e selecionar a pasta de destino, onde o novo arquivo será armazenado.

É possível também configurar detalhes do formato. No caso da extensão do Word, alterar o idioma de reconhecimento e converter a faixa de páginas. Se você deseja simplesmente realizar uma conversão simples, pode ignorar todas estas opções, selecionando somente “.docx” na janela anterior.

5 – Finalize a conversão e salve o novo arquivo

Feitas todas as alterações necessárias, você pode clicar em “ok” e “prosseguir”. Mais uma vez, o tempo decorrido irá depender do tamanho do arquivo. Quando o processo for concluído, o PDFelement oferecerá a opção de abrir o arquivo automaticamente, na pasta de destino onde ele foi gravado.

E é só isso! Caso deseje, é possível também utilizar outras ferramentas do programa em um mesmo PDF. Isso pode, inclusive, ser feito antes, como nas situações em que deseja converter somente algumas páginas. Em todos os casos, o funcionamento do software é bastante intuitivo.

Outras funcionalidades do Wondershare PDFelement

Para além do tutorial descrito acima, o Wondershare PDFelement traz uma série de outras ferramentas, todas elas dedicadas à edição, extração, conversão e assinatura de documentos salvos no formato “.pdf”. As soluções apresentadas pelo programa possuem uma multiplicidade de usos.

É possível, por exemplo, inserir links e marcas d’água, alterar todos os aspectos das fontes, adicionar imagens, converter para “.png”, “.jpg”, “.docx” (sem perder a qualidade do arquivo), dividir e rotacionar páginas, compactar o tamanho, extrair partes específicas e fazer anotações nos textos.

Para completar, o programa está disponível para os sistemas operacionais Windows e macOS (este segundo presente nos computadores da Apple) e também como aplicativo nas lojas de app encontradas em dispositivos móveis que utilizam Android ou iOS (sistema operacional dos iPhones).

Com a possibilidade de converter um PDF digitalizado em Word, as opções de customização e alteração do arquivo se tornam infinitas. Com a ajuda do PDFelement, você nunca mais precisará gastar horas lendo e digitando textos PDF no Word, fazendo isso de maneira simples e automática!

