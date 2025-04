Rio Grande do Sul Professora é esfaqueada na sala de aula por adolescentes em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Incidente motivou o fechamento de todas as escolas municipais da cidade nesta quarta-feira. (Foto: EBC)

É regular o estado de uma professora de inglês internada em um hospital de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) após ser esfaqueada em sala de aula na Escola Municipal João de Zorzi, no início da tarde dessa terça-feira (1º). Conforme testemunhas, a agressão foi cometida por três alunos da 7ª série e com idades de 13 a 15 anos (incluindo uma garota), apreendidos pela Brigada Militar após o incidente.

Informações preliminares detalham que a vítima sofreu ferimentos na cabeça, pescoço e mãos, mas não corre o risco de morrer. Funcionários de um posto de saúde situado poucos metros prestaram os primeiros socorros na própria instituição de ensino e encontraram a vítima consciente, mas em choque e sem entender o motivo de ter sido alvo de uma provável tentativa de homicídio a punhaladas.

As características do caso sugerem premeditação, já que o trio teria destruído câmeras de segurança antes de partir para cima da educadora. Essa hipótese é reforçada pelo fato de ela ter sido surpreendida quando estava de costas para a turma, no início do período. A Polícia Civil foi informada de que os adolescentes envolvidos estavam sob acompanhamento na instituição, mas ainda não há detalhes sobre esse encaminhamento.

Colégios fechados nesta quarta-feira

O ataque gerou pânico entre os demais adolescentes e integrantes da instituição de ensino, além de causar comoção na cidade. Em apoio à vítima, a prefeitura anunciou a suspensão das aulas em todas as instituições de ensino municipais da cidade nesta quarta-feira (2) e os pais dos agressores foram chamados a prestar depoimento.

A Secretaria Municipal de Educação de Caxias emitiu nota oficial, garantindo estar fornecendo suporte à comunidade escolar após o incidente. “Neste momento a preocupação é com o bem-estar de estudantes e professores. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir o acolhimento”.

Sindicato da categoria se manifesta

Em seu site, o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers-Sindicato) repudiou o episódio, prestou solidariedade à colega e mencionou o abalo sofrido pela comunidade. Confira os principais trechos da mensagem, postada em cpers.com.br.

“Lamentavelmente, o impacto psicológico e a sensação de insegurança dentro da escola são incalculáveis (…). A violência contra professoras(es) e funcionárias(os) da educação tem se tornado cada vez mais frequente, refletindo o abandono das escolas pelo poder público. É inadmissível que educadoras(es) saiam de casa sem a certeza de que voltarão em segurança. O ambiente escolar deve ser um espaço de aprendizado, acolhimento e respeito, não de medo e insegurança.

Exigimos que as autoridades adotem medidas urgentes para garantir a segurança de quem ensina e aprende. É fundamental a presença de equipes multiprofissionais nas escolas, o fortalecimento das políticas de prevenção à violência e a valorização das(os) educadoras(es), que lidam diariamente com condições de trabalho cada vez mais precárias. (…) Seguiremos na luta para garantir respeito, segurança e condições dignas de trabalho para todas e todos que constroem a educação pública”.

(Marcello Campos)

