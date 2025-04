Rio Grande do Sul Ministério Público gaúcho entrega celulares a escolas do Vale do Rio Pardo

1 de abril de 2025

Lote de aparelhos é oriundo de apreensões em processos criminais. (Foto: Divulgação/MPRS)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) entregou nesta semana um lote de 48 telefones celulares a alunos de escolas estaduais de Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo) em municípios vizinhos. A iniciativa faz parte do programa “Alquimia”, deflagrado pelo órgão em 2021 e que beneficia instituições públicas de ensino com aparelhos apreendidos no âmbito de investigações criminais.

Esses itens passam por restauro antes da entrega a estudantes – para que possam acompanhar aulas online e fazer pesquisas na internet, por exemplo. Todos os celulares são acompanhados de carregadores de energia compatíveis com cada modelo. Desta vez, foram oito unidades para cada colégio.

A entrega foi realizada pelo promotor de Justiça Jefferson Dall’Agnol, da 3ª Promotoria Criminal de Santa Cruz do Sul. Também participou da cerimônia a promotora regional de Educação, Vanessa Saldanha de Vargas,, bem como o titular da 6ª Coordenadoria Regional da Educação, Luiz Ricardo Pinho de Moura.

Instituições de ensino contempladas

– Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora da Esperança, de Santa Cruz do Sul.

– Escola Estadual de Ensino Fundamental Érico Veríssimo, de Rio Pardo.

– Escola Estadual de Ensino Médio João Habekost, de Rio Pardo.

– Escola Estadual de Ensino Fundamental Rita Lobato, de Pantano Grande.

– Escola Estadual de Ensino Fundamental Eveline Fonseca de Oliveira, de Candelária.

– Escola Estadual de Ensino Médio Emílio Alves Nunes, de Herveiras.

(Marcello Campos)

