Rio Grande do Sul Grupo gaúcho Argenta anuncia a abertura da Nexta, sua 11ª empresa

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Conglomerado tem como donos os irmãos Deunir e Neco Argenta, de Flores da Cunha. (Foto: Arquivo/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fundado em 1985 pelos irmãos Deunir e Neco Argenta na cidade de Flores da Cunha (Serra Gaúcha), o grupo Argenta anunciou nessa terça-feira (1º) a abertura de sua 11ª empresa. Trata-se da Nexta, integrada à estratégia de crescimento dos negócios para além da Região Sul do País e que nasce à frente de algumas operações do grupo, incluindo os ativos de distribuição de combustíveis comprados da francesa TotalEnergies no ano passado.

A Nexta terá escritório no bairro Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo, além da operação que era da TotalEnergies em Araxá (MG). Esta última contava com 240 postos, bases de armazenamento e filiais de TRR (Transportador, Revendedor, Retalhista), autorizado a comprar combustíveis e lubrificantes a granel e revendê-los no País.

De acordo com o presidente do grupo, Neco Argenta, a criação da Nexta consolida a ambição de crescer em outras regiões brasileiras, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso, bem como reforçar sua presença em São Paulo.

O grupo usará a marca Petronas para avançar nesses mercados – o plano é converter os postos TotalEnergies para essa bandeira. Com esse movimento, o grupo prevê agregar a distribuição de mais de 1 bilhão de litros de combustíveis por ano ano em seu ecossistema e atender a uma rede de mais de 400 postos em sua área de atuação, ainda em 2025.

A Argenta é a 35ª maior empresa da região e também a 14ª maior do Rio Grande do Sul, de acordo com ranking elaborado pela revista gaúcha “Amanhã Negócios”.

Com a palavra…

“A Argenta está preparada para este importante passo que é desbravar novos mercados”, diz o empresário Neco Argenta, em nota distribuída à imprensa. “A abertura da Nexta é a consolidação do sonho de expandir as fronteiras de atuação para além dos Estados da Região Sul, movimento que iniciou quando a Sim Distribuidora licenciou postos da marca Petronas e abriu lojas de conveniência Yes.”

Com quase 40 anos de existência, a Argenta está preparada para este importante passo que é desbravar novos mercados. Nosso conhecimento de décadas no ramo de combustíveis nos dão a certeza de que este é o momento de escrevermos um novo capítulo da nossa história, assumindo posição de destaque entre as maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil”, afirma Neco Argenta, presidente do conglomerado.

