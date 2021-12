Brasil Professora internada em estado grave após cirurgias plásticas morre em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2021

Roberta deixou dois filhos, um de três e outro de seis anos. (Foto: Arquivo pessoal)

Roberta Lopes dos Passos, de 35 anos, que estava internada em estado grave após passar por cirurgias plásticas, morreu neste fim de semana. A informação foi confirmada pelo companheiro da professora, Leandro Luiz Silveira.

O sepultamento ocorreu em Itajaí, no Litoral Norte. A professora da rede pública deixou dois filhos, um de três e outro de seis anos. “Roberta descansou. Ela foi uma guerreira, lutou até onde conseguiu e agora foi descansar ao lado de Deus”, disse Mateus Silva, amigo da professora.

Na última quinta-feira (23) a família fez um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue se houve negligência médica. Segundo o advogado da família, com a morte da professora, o caso passa a ser investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Roberta estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em coma induzido, no Hospital do Coração em Balneário Camboriú, no Litoral Norte. Ela deu entrada no local após sofrer uma hemorragia depois de fazer uma abdominoplastia, mamoplastia e lipoaspiração abdominal em um hospital de Tijucas.

Em nota antes do falecimento, o médico Sérgio Keinet, que realizou os procedimentos, informou que não houve problemas durante a cirurgia e que presta todas as informações sobre o caso.

Procurado, o hospital em que Roberta fez o procedimento informou que “segue rígidos protocolos de cuidados e que acompanha seus pacientes antes, durante e depois de cada procedimento”. A unidade de saúde disse que está apurando o caso.

Procedimento

Leandro conta que o procedimento levou aproximadamente seis horas. Foi a mãe de Roberta que acompanhou a filha após a cirurgia. No pós-cirúrgico, a mulher teria reclamado de dores, mas a família informou que a equipe médica explicou que o desconforto era comum.

No dia seguinte, durante o período da manhã, a situação de Roberta piorou e ela foi levada para outro hospital. De acordo com o esposo da professora, durante a transferência descobriu que a mulher havia sofrido uma parada cardíaca durante o procedimento.

“Conversando com o médico no hospital [de Balneário Camboriú], ele me disse que no prontuário dela constam oito minutos de parada. Lá tratavam um caso que estava apenas demandando cuidados, mas quando chegou aqui já me disseram que o estado dela era super grave, com risco de óbito, disse.

