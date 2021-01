Brasil Professora morre ao cair de uma pedra quando fazia fotos em praia de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Soliane Luiza era moradora da cidade de Navegantes, também no estado de Santa Catarina. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A professora Soliane Luiza, 28, morreu ao cair de uma região de rochas, conhecida como o costão da Ponta do Vigia, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher fazia fotos em uma pedra na Praia Grande.

A professora estava fazendo um passeio em um dos pontos turísticos do município. Após despencar da pedra, ela foi arrastada por uma onda. Segundo o Corpo de Bombeiros, as pessoas que estavam no local chamaram os guarda-vidas civis, que acionaram o apoio do helicóptero Arcanjo 3. De acordo com a corporação, o trabalho foi dificultado pela proximidade com o costão e as fortes rajadas de vento.

A vítima foi retirada da água com a utilização de um equipamento chamado sling — uma espécie de cadeira com um cabo ligado à aeronave. Segundo os bombeiros, a mulher foi levada viva para a areia da praia, onde realizados procedimentos para recuperação.

No entanto, de acordo com os bombeiros, ao chegar no local da decolagem a vítima piorou e sofreu uma parada cardiorrespiratória, sendo constatado a morte no local. O fato ocorreu no domingo (17).

Chuvas

A Defesa Civil emitiu no sábado (23) novo aviso de risco de deslizamentos e temporais isolados até este domingo em Santa Catarina. As áreas mais críticas estão na faixa Leste do estado, nas regiões Norte, Vale do Itajaí, Litoral Norte e Grande Florianópolis. Esses locais podem ter alagamentos e enxurradas também.

O aviso vale até o final da noite deste domingo. Outra faixa de atenção também abrange parte da região Sul, que deve ter chuva persistente nestes dois dias.

O boletim mais recente da Defesa Civil, informou que 46 pessoas ficaram desabrigadas em Santa Catarina por causa dos estragos causados pelas chuvas. Outras 40 precisaram deixar as casas e estão com parentes ou amigos. Pelo menos 22 municípios da faixa Leste do estado tiveram danos durante a semana.

A Defesa Civil da cidade de Blumenau segue em estado de atenção. Como o solo está encharcado, existe a possibilidade de novos deslizamentos de terra. Durante a madrugada de sábado (23), as equipes da Defesa Civil da cidade registraram 28 ocorrências, principalmente de deslizamentos em via pública e também de quedas de árvores. Desde domingo (17), já foram atendidas 274 ocorrências.

Duas famílias tiveram que sair de casa por segurança, por causa do elevado risco de deslizamento. Dois abrigos estavam disponíveis na cidade na tarde de sábado por precaução, mas ninguém estava no local.

Já em Brusque a Defesa Civil atendeu 25 ocorrências durante a sexta (22). Somando com o restante da semana, a cidade registrou 72 chamados, sendo 43 de deslizamentos. Também houve nove quedas de árvores e quatro de muros.

Segundo a Defesa Civil das cidades de Mafra, Três Barras e Rio Negrinho, o nível dos rios já começou a baixar. Porém, os municípios seguem no chamado estado de atenção. Na noite de sexta (22), havia um indicativo de risco de inundação na região.

