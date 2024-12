Economia Profissionais liberais e autônomos de Porto Alegre podem pagar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza com desconto até 3 de janeiro

25 de dezembro de 2024

Cerca de 14 mil contribuintes podem escolher entre o pagamento à vista, com desconto, ou o parcelamento em até 12 vezes.

Os profissionais liberais e autônomos de Porto Alegre podem pagar o ISS-TP (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) de 2025 com 5% de desconto até o dia 3 de janeiro. As guias para pagamento estão disponíveis exclusivamente no site da prefeitura.

“Já no ano passado, implantamos a guia digital do ISS-TP, seguindo o exemplo consolidado do IPTU, que elimina o envio pelos Correios. Neste ano, mais uma vez teremos esta modalidade, que representa não só economia para a cidade, mas um passo importante na modernização da gestão pública, oferecendo praticidade ao contribuinte e promovendo a sustentabilidade”, destacou o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Cerca de 14 mil contribuintes podem escolher entre o pagamento à vista, com desconto, ou o parcelamento em até 12 vezes, com vencimentos no último dia útil de cada mês. O valor anual do ISS-TP será de R$ 923,36 para profissionais liberais e R$ 634,81 para autônomos.

O tributo é obrigatório para profissionais com formação superior, como médicos, advogados e engenheiros, além de categorias legalmente equiparadas, como corretores de imóveis e representantes comerciais.

